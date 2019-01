La exposición ‘Introspección’ ofrece un recorrido por la trayectoria de la diseñadora salmantina Fely Campo

Martes, 8 de enero de 2019

Estará abierta desde mañana hasta el 3 de marzo y muestra la evolución de su trabajo desde los orígenes, con su primera máquina de coser, hasta sus últimos diseños

La sala de exposiciones de San Eloy acoge desde mañana una muestra sobre la trayectoria y la evolución de la diseñadora salmantina Fely Campo que se presenta con el título ‘Introsprección / The way here’ y con la que la protagonista pretende transmitir “un sentimiento y una pasión por lo que es mi oficio y mi profesión”.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 3 de marzo y, como ha asegurado el alcalde, Carlos García Carbayo, “es un magnífico regalo de Reyes para nuestra ciudad porque ratifica, en primer lugar, el orgullo que sentimos por nuestros creadores y, segundo, muestra el mucho y gran talento femenino de Salamanca”. Además, ha insistido en que quiere que la igualdad sea un referente de su Alcaldía y “Fely Campo es un ejemplo de mujer que se ha abierto camino en el difícil mundo de la moda”.

En la presentación de la muestra, acto en el que la salmantina ha estado arropada por el diseñador Modesto Lomba y por Pepa Bueno, directora Asociación Creadores de Moda España, Fely Campo ha recordado sus inicios en el mundo de la moda, “que ahora es mi vida”. “Una mujer muy valiente, mi madre, me puso en la mano un dedal y una aguja y me dijo que iba a empezar a coser en un taller. Ahí comenzó todo y no es que tuviera pasión por este oficio, porque tenía 13 años, pero me enganchó la moda porque veía que con un trozo de tela podía vestirme y cambiar mi imagen”.

La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Diputación Provincial y la Fundación Caja Duero, está dividida en varias salas. El comisario de la muestra e hijo de la diseñadora, Héctor Martín Campo, ha explicado que en la primera de ellas, los visitantes podrán ver el proceso creativo del diseño, acompañado de una figuración piramidal hecha con patrones y los cuadernos con los dibujos, mientras que en la segunda sala se expone su primera máquina de coser con la que todo comenzó y maniquíes hechos con telas hilvanados con agujas. También se proyecta un vídeo sobre el proceso creativo.

En la tercera sala se muestra el contraste de los colores blancos y negros. Este espacio está dividido en dos tarimas e las que se muestran vestidos de novia blancos a un lado mezclando épocas diferentes, frente al contraste con los trajes de fiesta negro al otro, junto con una explicación de ambos colores,

La cuarta sala está dedicada a la pasarela, el lugar donde todo cobra vida. Junto a ello se acompañan una serie de fotografías de los comienzos de Fely Campo hasta el presente, añadiendo fotografías en formato grande del antes y el después.

Por último, la quinta sala es la elegida para proyectar una mini película en formato VHS sobre la trayectoria de Fely Campo y también se exponen una serie de maniquíes mostrando la viveza de los colores, con un texto explicativo sobre la importancia del color en los vestidos.

Actividades didácticas

Además, se han programado actividades complementarias para acercar el mundo del diseño y la creación a los pequeños y todos los miércoles habrá talleres para los escolares. La actividad consistirá en la creación de una camiseta con un diseño propio a partir de un sencillo patrón. El número de plazas es de 20 por taller.

‘Introspección’ se podrá visitar desde este miércoles, 9 de enero, hasta el 3 de marzo en horario de 17 a 21 horas (de martes a domingo) y de 2 a 14 horas, sábados y domingos.

Fotografías: Alberto Martín