Territorios de las arquitecturas tradiciones

Desde luego las distintas necesidades que la producción agropecuaria plantea hacen que la respuesta sea clara al ofrecer distintas estancias o edificaciones específicas para el uso no estrictamente residencial. Es quizás en esta temática donde mejor se aprecia la relación racional de forma y función, en esta arquitectura concebida como un bien de uso, que no de cambio. Así en las áreas claramente agrarias adquieren relevancia determinados tipos de edificación especializada, como los graneros, los palomares, o las bodegas, y por el contrario en las áreas ganaderas aparecen de modo masivo, los establos de ganado lanar, o tenadas. No obstante la especialización que hoy muestra el medio rural es contradictoria con la mezcla funcional de dichas edificaciones agropecuarias y los límites no son tan claros en la arquitectura, como lo son en los tipos de producción reflejando una economía rural anterior más diversificada, en la que la autosuficiencia tenía gran peso