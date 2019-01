Contrapunto y provocación

La exposición que ofrece la catedral nueva de Salamanca es efectivamente concordancia de elementos contrapuestos, como se podría definir lo de “contrapunto”. A lo ancho de doce espacios, diseñados con tanta sencillez como acierto, se contraponen visiones, intenciones y estéticas de muy diferentes tiempos, estilos y procedencias que en realidad proponen lo mismo pero desde muy diferentes formatos y materias.

Recorrer las estancias es una experiencia artística, humana y religiosa de mucha envergadura. Me quedo con esta propuesta por delante de las últimas ofertas de las Edades del Hombre, tan abigarradas y repetitivas, no sólo por la variante de añadir obras del arte religioso que se viene haciendo en estos años sino sobre todo porque en la contraposición, que no oposición ni contradicción, entre obras tan distintas y distantes, cada una de ellas queda enormemente enriquecida y su sentido se ahonda, se multiplica, se eleva y se explicita en contenidos y sugerencias que de otra forma y en otros contextos, menos enriquecidos y con menor contraste, pasan desapercibidos.

Es una oportunidad de experiencia estética, de pensamiento y de reflexión muy potente, muy bien presentada y al alcance fácil de cada salmantino o de cada viajero que llega hasta las catedrales.

Por todo esto la exposición es también, inevitablemente, una provocación, en el mejor sentido del término. Es una llamada a la contemplación de la belleza, al acercamiento al misterio de Dios en medio de la humanidad, a las variantes y originalidades del arte cargadas de intención y de sugerencias… Es una provocación a casi todo lo bueno y profundo que late en el visitante, según se mire, claro, pero no hacen falta elucubraciones especiales ni miradas de especialista para dejarse llevar hasta la hondura y la intención que hay en las obras que se exponen.

Y me atrevería yo a decir que es una exposición infrautilizada para la propuesta cristiana sea de primer anuncio o de enésima proposición, en parte desconocida aun por los mismos católicos salmantinos y por sus responsables pastorales, sin una presentación diocesana que descubra y oriente las utilizaciones catequéticas y formativas que la exposición tiene al alcance de cualquier grupo o comunidad.

Es endémico y típico, y muy de nuestros espacios diocesanos, este defecto de ignorar las magníficas posibilidades que ya existen y a la vez intentar, si no inútilmente, medios nuevos para los mismos fines. La lista de ejemplos concretos es casi interminable.

Hay aquí, en esta exposición, con la posible continuación que puede hacerse fácilmente en los espacios y ofertas de la catedral vieja, una posibilidad para el gozo estético ante la belleza, pero sobre todo para ofrecer y/o vivir el anuncio de la Buena Noticia que la diócesis trae entre manos, sea nueva evangelización, sea la vieja y antiquísima, sea primer anuncio o sea el penúltimo, que a veces parece que se nos va la fuerza por las palabras y sintagmas. Lo importante es que más allá de literaturas y revueltas se abran las puertas y se anden los caminos que están ahí a la mano y al alcance de todos.

Valgan estas líneas para invitar al lector a visitar la exposición y a disfrutar de ella, sea cual sea su disposición, su intención o sus creencias. No quedará defraudado.

Y valgan también para que el Cabildo, organizador de la Muestra junto con el Patrocinio de las Edades, y la Diócesis y sus Comunidades, responsables del anuncio de la fe, den los pasos necesarios para que en el tiempo que le queda la exposición pueda conseguir más y mejor los objetivos religiosos y catequéticos que, supongo, también entraban dentro del propósito de los organizadores.

A las puertas de esa “revelación” que es la Epifanía (eso significa esta palabra griega que le da nombre a la fiesta de mañana día 6, domingo), nada mejor que invitar a esa verdadera revelación que puede ser para el visitante, a poco que se deje, la propuesta CONTRAPUNTO 2.0 que ofrece la Catedral nueva.