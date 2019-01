El Salamanca UDS, a empezar el año con buen pie contra el Celta ‘B’

Sábado, 5 de enero de 2019

Año nuevo, vida nueva. O eso deben pensar en el Salamanca UDS tras un tramo final de año bastante convulso por motivos deportivos e institucionales. A pesar de todo, el conjunto charro afronta el 2019 de la mejora manera posible: con una racha de seis partidos sin conocer la derrota en su primer año en Segunda División B y con las incorporaciones de dos nuevos futbolistas como Javier Carpio, que ya está disponible para el último duelo de la primera vuelta al tramitar su ficha a tiempo, y Din Alomerovic, ya a las órdenes de Calderón desde el 2 de enero, para dar un salto de calidad a la plantilla y tratar de cumplir con el objetivo de no perder la categoría de bronce.

Para ello, el equipo dirigido por Antonio Calderón, 17º clasificado, deberá de ganar al filial del Celta de Vigo, 14º en la tabla, en un día de Reyes en el que el fútbol vuelve al Helmántico (18:30 horas) en busca de otra noche mágica para el recuerdo. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa y los problemas han seguido a la orden del día en el seno del Salamanca UDS, ya que dos jugadores como los mexicanos Jehu Chiapas, que sigue sin ficha, y Martín Galván, que sigue poniéndose a punto, no llegaron a tiempo para disputar la primera sesión de entrenamiento del año en Galindo y Perahuy al estar en su país, mientras que Owusu, con problemas de vuelos y familiares en Ghana, se ha perdido tres, por lo que parece que su presencia en la convocatoria está, prácticamente, descartada. Por su parte, Pablo Alcolea tampoco se ha ejercitado con sus compañeros en los últimos días y está fuera del club por su lesión en la rodilla.

No obstante, la plantilla del Salamanca UDS llega en un gran momento de forma y ha contado con un total de once días de descanso para medirse al Celta de Vigo ‘B’, ya que los jugadores y el cuerpo técnico acordaron regresar al trabajo el 2 de enero, y no antes, al vencer al Internacional de Madrid en Boadilla del Monte el pasado 23 de diciembre. Por lo tanto, la escuadra blanquinegra ha realizado cuatro sesiones de entrenamiento en 2019 para intentar llegar al duelo ante el filial gallego en la mejor forma posible.

Por otra parte, Antonio Calderón no podrá contar con Armando Lozano, por sanción, aunque aseguró en la rueda de prensa previa al choque que tiene soluciones suficientes para poder jugar con defensa de cinco. Por último, puede que sea su último encuentro en el Helmántico de varios futbolistas por una posible salida en los próximos días, mientras que en el aspecto meramente institucional cabe destacar la llegada del empresario Manuel Lovato a Salamanca para poner orden en el club e intentar resolver el déficit de 600.000 euros que presenta la entidad charra en sus arcas.