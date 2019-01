El Equipo de Gobierno acusa a TAB de mentir a los ciudadanos con el presupuesto de la cabalgata

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO Ante las informaciones remitidas por el grupo municipal Tú Aportas sobre el aumento de presupuesto de la Cabalgata de Reyes 2019, el Equipo de Gobierno quiere manifestar que su crítica es infundada y reiterativa, ya que los diferentes partidos políticos han sido informados en la correspondiente Comisión Informativa de esta misma semana y además, se les ha indicado que podían contrastar esta información con los técnicos de los servicios económicos. Lamentamos haya hecho caso omiso a la explicación realizada por el Equipo de Gobierno, que es la única y certera. Por lo tanto, Sr. Garrido, una información a medias es una mentira. Queremos aclarar a los ciudadanos que una bolsa de vinculación, como es en este caso ‘Festejos’, se encuentra formada por varias partidas y entre éstas pueden ser modificadas, incrementando unas en detrimento de otras, según las necesidades específicas del evento. Además queremos indicar a este grupo de la oposición que la partida de Cabalgata es de Gastos Corrientes y la partida de Subvenciones, en este caso, para la confección de las carrozas que realizan las asociaciones, peñas y grupos de pasacalles, es distinta y no se justifica de la misma manera, por lo tanto no se puede vincular. En los Gastos Corrientes para la actividad se justifica mediante factura, porque son servicios prestados como alquiler de carrozas, animales, pasacalles contratados, etc. Sin embargo, la Subvención Directa solo se justifica con tickets o facturas de compra por parte de los grupos; como ocurre con la Subvención a peñas en Carnaval y Fiesta de la Virgen. Sr. Garrido, no intenten engañar a los ciudadanos, porque al final perderán toda credibilidad.