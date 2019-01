Roberto Aguirre: “Le he pedido a los Reyes Magos los tres puntos del domingo como regalo”

Viernes, 4 de enero de 2019

Unionistas de Salamanca vuelve a la competición este domingo en tierras gallegas frente al Rápido de Bouzas en el último partido de la primera vuelta de la liga

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció ante los medios de comunicación antes del partido de este domingo en Vigo frente al Rápido de Bouzas. Será el último encuentro de los salmantinos en la primera vuelta de la liga.

Vuelta: hemos procurado mantener la normalidad. En este partido en Bouzas puede pasar cualquier cosa, pero el comportamiento de entrenamientos ha sido normal.

Partido esperado: espero que sea complicado. Hay que tener en cuenta el campo. Lo conocemos bien porque jugamos en Copa del Rey. Debemos olvidarnos de la clasificación y como todos los partidos va a ser complicado, competido y difícil.

Lateral izquierdo: la idea es que entre Juanmi. Trabaja siempre muy bien. El hecho de no jugar no desvía su implicación. Está perfectamente preparado para jugar el domingo.

Fichajes: he pedido tres puntos. Cuando estabámos entrenando en vacaciones, hablamos de ponernos en modo Rápido de Bouzas. Sigo así y el mejor regalo sería una victoria allí.

Posibles bajas: no espero ninguna. No tengo constancia de nada fuera de lo normal.

Renovación: contento y con ganas de disfrutar del proyecto que hay en Unionistas. Estoy muy centrado en el presente, pero evidentemente contento.

Plantilla: estamos muy contentos con la plantilla. Ya lo he dicho en varias ocasiones. No nos altera nada que esté abierto el mercado. No sé si pasará alguna cosa, pero no nos distrae nada. Veo a toda la gente muy enchufada en el día a día y en el próximo partido.