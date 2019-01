Repasando la historia reciente del ferrocarril.

Red de Ferrocarril en España en 1880.

En abril de 1987 se aprobó el “Plan de Transporte Ferroviario”, que pretendía llegar a velocidades de 160-200 km/h., y potenciar el transporte de mercancías. Es de suponer que elaborado por expertos en transporte y territorio, aunque a Salamanca no se le consideraba de interés. Pero se abandonó cuando, sin estudio previo, se cambia la “Variante Brazatortas-Alcolea” (alternativa a la difícil vía única de Despeñaperros) para 250 km/h. por el AVE Madrid-Sevilla, pasar de 3 horas de viaje a 2’30. Aquí empezó la fiebre de todo AVE y el consiguiente abandono del resto de la red, que ha sufrido un deterioro continuo. A pesar de las ingentes inversiones realizadas, la red ferroviaria española es una de las más deficientes de Europa, como evidencia Extremadura todos los días. Y Despeñaperros sigue siendo un cuello de botella para mercancías.

En 1984 esa red ferroviaria tenía 13.590 km. Tras ese año se cerraron líneas tan significativas para nosotros como la Vía de la Plata o el Valladolid-Ariza, junto a la paulatina desaparición de servicios. Parece más lógico haber esperado al Plan mencionado antes de tomar decisiones de este calado. Pero al final, sin más consideraciones técnicas, se cambió radicalmente de modelo, algo que el tiempo ha demostrado un error muy caro y que no vertebra el territorio. En un país con claras tensiones territoriales, y necesitado de reequilibrarlas, se crea una red centralista que olvida a gran parte de ese territorio. No sólo en Extremadura, en nuestra región tenemos magníficos ejemplos, y en Aragón un viaje en el minúsculo Canfranero es eterno o en Teruel un tractor puede adelantar a un tren.

Desde esa decisión de 1987 se han invertido casi 54.000 millones de euros para 3.200 km. de Alta Velocidad, y se quiere sumar 9.000 millones más. En un mero ejercicio de imaginación, si se hubiera gastado en la red de 1984, casi 4 millones por km., la línea Salamanca-Ávila hubiera podido recibir 440 millones, o la cerrada y desapareciendo Vía de la Plata 1.320. Cabe pensar que las cosas serían muy distintas.

A la falta de inversión en la mayor parte de la red ferroviaria española, a la que le nace otra paralela duplicando infraestructuras (¿esto no es despilfarro?) y alejando las estaciones de los núcleos urbanos, hay que sumar el mantenimiento. Básicamente en manos de la empresa privada, que se empeña en mostramos su interés por ganar dinero como sea, incluso a costa de la calidad de los servicios. Por eso trenes con 13 años como en Extremadura, cuando la media de vida útil es de 30, más que viejos parecen vetustos y se averían continuamente. De esto sabemos también algo también en Salamanca o en Castilla y León.

Con esa ingente inversión pública disponemos de una red de trenes accesibles a poca gente con gran poder adquisitivo y para conectar entre sí solo a unas pocas y grandes ciudades. Los mitos que justificaron el AVE como modernidad, velocidad, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental o generación de empleo, no se encuentran por ningún lado. La herencia para la mayor parte del territorio es la desaparición del ferrocarril, el medio de transporte más sostenible y rentable socialmente. En general, como en Salamanca, hay pocos servicios ferroviarios, con horarios discutibles en demasiados casos y precios muy poco atractivos e inadecuados vista la calidad de muchos servicios.

No comprendo cómo alguien se puede sorprender todavía de lo que pasa en Extremadura, una realidad que se vive en la mayor parte de España. La realidad del ferrocarril en el siglo XXI al borde de la liberalización, con demasiadas similitudes con el siglo XIX. Donde la inmensa y contundente mayoría de los viajeros usan Cercanías, pero se invierte para el ridículo número de usuarios de la Alta Velocidad. Que encima utilizan más el Avant que circula, ¡oh sorpresa!, a 250 km/h, como pedía el movimiento ecologista hace décadas frente al AVE. Y no puedo evitar seguir siendo un pesado, ¿se acordara el PSOE ahora gobernante de la Proposición No de Ley que presentaron y ganaron en el Congreso de los Diputados instando a estudiar la viabilidad de recuperar el eje de la Vía de la Plata?

Red de Alta Velocidad en 2018. ¿No se parece demasiado a la del principio?