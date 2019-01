Antonio Calderón, sobre Owusu: “La última noticia es que ha tenido un problema familiar”

Viernes, 4 de enero de 2019

El técnico gaditano aseguró que el jugador africano aún no había llegado a Salamanca y que el club intentará que la ficha de Carpio esté tramitada para que pueda estar disponible el domingo

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció en la rueda de prensa previa al encuentro ante el filial del Celta de Vigo y abordó todos los temas de interés que afrontaba el conjunto charro en un mercado invernal que se presenta muy convulso por las numerosas entradas y salidas que se producirán en la entidad blanquinegra durante todo el mes de enero.

Estado de los jugadores: “Han llegado todos muy en forma, con el peso controlado y con muchas ganas de seguir con la buena racha de resultados de los últimos partidos”.

Celta de Vigo B: “Es un rival con jugadores de muchísima calidad. La temporada pasada hicieron playoff y en esta están un poco más irregulares. Proponen, tienen el balón y arriba tienen gente peligrosa. Va a ser un rival que, aquí en este campo, va a poder atacar y tienen muy buena contra. Esperamos un partido muy duro para nosotros”.

Javier Carpio y Din Alomerovic: “Estamos muy satisfechos y vienen para ayudar y para sumar experiencia y capacidad de liderazgo por parte de Carpio. Sobre Din, le conozco personalmente y tiene muchísima calidad y ocupa la posicion de lateral izquierdo, pero puede adaptarse a varias posiciones. Vienen con la ilusión de un juvenil en el caso de Carpio, a pesar de su edad, y Din con el hambre y las ganas de demostrar”.

Ficha de Carpio: “Intetaremos tramitar la ficha hoy y esperemos que se consiga para que esté disponible el domingo”.

Defensa de cinco por la sanción de Armando: “Ya lo veremos, porque tenemos soluciones ahí. Siempre pensamos en el beneficio del equipo. Se ha recuperado Antonis y Tyson también puede jugar en esa posición; además, Sergio Molina ya ha jugado un partido en esa posición”.

Owusu: “No sé si va a estar para el partido. La última noticia es que tiene un problema familiar. No sabemos cuándo va a llegar y viendo a que día estamos de semana veo difícil que pueda jugar. Los aficionados deben saber que tenemos un régimen disciplinario interno y hay que cumplirlo, al igual que los otros dos futbolistas que se retrasaron (Galván y Jehu). ¿Posible salida? A día de hoy, la experiencia que tengo es que estos futbolistas que son de otros países es difícil que vuelvan a tiempo. Le pasa a los africanos y a los americanos. No tengo que desconfiar de otro cosa, porque no me ha llegado nada. Los problemas con el vuelo es porque la Federación iba a tramitarlo, pero, finalmente, se han echado a un lado y su representante lo sacó más tarde”.

Fichajes: “Tenemos que intentar reforzar al equipo en las posiciones en las que veamos. Si hay que hacer cambios, no tenemos fichas. Así que tendríamos que valorar las posibilidades que vamos a tener. De todos modos, los jugadores que podrían salir son con los que menos se está contando”.