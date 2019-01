Cumplir metas en el Nuevo Año

Uno de los ritos habituales en Nochevieja es establecer metas y propósitos para el año que comienza. ¿Somos conscientes de tener la fuerza de voluntad para llevar a feliz puerto las intenciones que antes de tomar las 12 uvas pretendemos hacer realidad? ¿o son ráfagas de viento acariciando nuestra voluntad? Fue el momento de los propósitos. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier proyecto, "no basta con formularlo o desearlo " es necesario establecer una hoja de ruta realista, límite de tiempo, eliminación de obstáculos; y alimentar los motivos que permitan llevarlo a cabo.

Hace unos días que hemos comenzado otro año, no se presenta fácil: Precariedad laboral, menos trabajo, falsos adoctrinamientos en las aulas, asesinatos a mujeres, enredos chungos, viajes vacios, gastos innecesarios considerados al ser interpelados “Secreto de Estado” el Proceso sin solucionar, las letras de pago a los norteños para mantenerse en el “poder—excarcelación de asesinos, otras, prebendas y lujos al alcance de no todos los faltos de libertad—Pero no decaigamos, no hay mal que cien años dure…

Recientemente llego a mis manos este inspirador texto “No te rindas” atribuido en algunos foros poéticos a Mario Benedetti. La fundación que lleva su nombre ha aclarado en variadas ocasiones que no es del escritor. Quizás lo que lleva a la duda es que Benedetti sí escribió es un poema titulado No te salves , incluido en su libro: El amor, las mujeres y la vida.

Con independencia de si el poema No te rindas es del escritor uruguayo o no, me parece un texto para tener en cuenta a comienzos de año, siempre estamos a tiempo para derribar limitaciones, para abordar el barco de nuestros sueños salir de nuestra zona de confort, descubrir y fortalecer nuestro IKIGAI . Según los japoneses, todo el mundo tiene un IKIGAI, en francés se tradujo como LA RAISON DËTRE "razón de ser". Algunos lo han encontrado otros lo llevan dentro pero todavía lo están buscando.

A menudo sentimos que las dificultades de la vida nos pesan, el camino nos recuerda un pedregal, los tropiezos nos dejan sin fuerzas, estamos hartos y cansados de luchas alternativas o diarias …

A pesar de ello nunca pierda la esperanza, cultive despacio el huerto interior, los frutos llegarán, crea en usted, siga adelante aunque no vea más allá de tus pasos… no se rinda.

La única manera de vivir plenamente es aceptar que el dolor forma parte de la vida, sin embargo, no estamos preparados para afrontar las adversidades, o las pérdidas que se suceden a lo largo del ciclo vital. Muchas personas se paralizan, es normal necesitar un tiempo para retomar el pulso, pero seguidamente tenemos que lanzarnos de nuevo a la vida, permanecer anclados para disfrutar del presente. Patologizar aspectos sencillos de la vida, implica que hemos asumido un rol pasivo que nos ata y nos limita, busque cuál es la etiqueta diagnóstica, y cuál es el fármaco que debe tomar para continuar viviendo, les aseguro que en muchas ocasiones, es solamente escuchar… Tan sencillo y a la vez tan difícil en una sociedad dotada de la mayor tecnología, que la convierte solitaria y hedonista

Un poema para no rendirnos. Palabras para creer en usted.

NO TE RINDAS

No te rindas,

aun estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras,

enterrar tus miedos,

liberar el lastre,

retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido

y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor,

es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas,

quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa,

ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo,

porque ésta es la hora y el mejor momento,

porque no estás sola,

porque yo te quiero.