IU considera que ha sido “motor de cambio” del Equipo de Gobierno durante esta legislatura

Jueves, 3 de enero de 2019

De cara a las Elecciones de Mayo, IU tiene como “línea roja” no ir en ningún caso con los integrantes de Podemos Ciudad Rodrigo

Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ofrecieron en la tarde del jueves un café-informativo para hacer balance de los tres años y medio transcurridos de legislatura, apuntar las líneas maestras de los meses que quedan, y dejar algunas pinceladas sobre cómo se presentan los comicios del próximo mes de mayo.

En lo que respecta a cómo ha ido la legislatura, desde IU expresan que, “en términos generales”, están “bastante satisfechos” con su presencia en el Equipo de Gobierno, considerando que “hemos empujado en una determinada dirección y hemos sido motor de cambio” con cuestiones y planteamientos que han puesto sobre la mesa.

Dentro de ello, destacan que el gasto social se ha incrementado en un 240%, reduciendo por ejemplo los precios de la Escuela Infantil, “que era la más cara de Castilla y León, y que ahora tiene unos precios razonables; nadie se queda fuera por motivos económicos”. De igual modo, resaltan la creación de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar, para la emancipación juvenil, y por nacimiento y/o adopción; y en otro ámbito, la apuesta por las políticas educativas, por ejemplo habilitando aulas de estudio.

IU también subraya en el balance la “buena gestión económica”, con una reducción de la deuda del 75%; y la “racionalización” de los servicios públicos, “con total transparencia: ahora se sabe a qué se destina cada euro”, mientras que el PP “se oponía” a la creación de un Portal de Transparencia. De igual manera, el portavoz de IU Domingo Benito remarca que era “impensable con un gobierno de la derecha” la apuesta por la juventud que han hecho, con La Fábrica, la Semana de la Juventud, el Espacio i o el futuro Plan de Juventud.

Por otro lado, en IU entienden que han sido “determinantes” en el impulso de esta legislatura “para conseguir inversiones de relevancia”, como para la construcción del paso para peatones bajo la vía del tren, o de una pasarela para salvar el río Águeda. Asimismo, recuerdan que cuando ostentaron la Concejalía de Urbanismo en el tramo inicial de la legislatura priorizaron el “valor social” -con la reducción de barreras arquitectónicas agotando la partida e incorporándolo a otras obras como el Paseo Fernando Arrabal-, y un carácter medioambiental, con acciones en pro de la eficiencia energética.

Pese a estos aspectos positivos, el balance del desarrollo del tripartito del Ayuntamiento es “agridulce”, aunque “con más cosas dulces que agrias”. En torno a la parte “dulce”, Domingo Benito expresa que “hemos podido meter nuestra agenda en el Gobierno”, pero a la par han surgido discrepancias con sus socios de gobierno, PSOE y Ciudadanos, por ejemplo en materia urbanística, referente a los crematorios y a las viviendas ilegales.

Según apuntó el portavoz de IU, sobre estos asuntos no se habló en las negociaciones para conformar el acuerdo de gobierno porque pensaban que habían quedado ‘resueltas’ en la anterior legislatura, sin esperar por ejemplo que las posteriores sentencias judiciales les favorecieran (por ejemplo sobre el crematorio del Camino del Cementerio).

La otra gran discrepancia está en la remunicipalización de servicios, ya que PSOE y Ciudadanos rechazaron la planteada del servicio de limpieza viaria, y tampoco se planteó que pudiera llevarse directamente la gestión de la piscina climatizada. A IU le sorprende especialmente que el PSOE las haya rechazado “tras haber defendido la remunicipalización”. De cara al proceso de la limpieza viaria, anuncian que van a “seguir haciendo pedagogía”.

Lo que falta de legislatura

Según señala Domingo Benito, el 2019 lo afrontan “con ilusión y la responsabilidad de estar en la gestión”. Como primera acción en cartera está la aprobación del Presupuesto Municipal. Antes de tener listo el borrador, se debe ultimar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, esperando “poder llegar a un buen acuerdo con los sindicatos”, que implicaría una subida salarial para más del 90% de los trabajadores municipales. En esta RPT figurarían plazas de trabajo ‘nuevas’ con el objetivo de que puedan ser convocadas como plazas fijas cuándo sea posible (como de limpiador o de coordinador deportivo).

Además, en los próximos meses esperan promover inversiones vinculadas al patrimonio, especialmente relativas a la iluminación; dejar “todo lo avanzado que se pueda” la licitación del contrato de limpieza viaria; y “apostar por el desarrollo económico de la comarca”, especialmente con acciones vinculadas a la sostenibilidad.

En este sentido, indicó que hay contactos con empresas interesadas en montar parques de energías alternativas, por ejemplo de energía fotovoltaica, señalando que el Ayuntamiento está “trabajando en un 2º plano”, pero “va a facilitar todo lo posible la instalación”. En estos momentos, el proyecto está paralizado “por discrepancias entre las empresas” y por cuestiones de permisos de las administraciones.

Otro de los temas en agenda es la resolución del conflicto del mercadillo, entendiendo que la solución “tiene que ver más con la regulación que con la ubicación”. Según dejó entrever Domingo Benito, va a haber una nueva propuesta de ubicación “que no nos parece mal cercana a la actual”, después de mostrar su rechazo al traslado a las pistas de atletismo de El Puente.

Entre los objetivos de Izquierda Unida para los próximos meses está “impulsar un gran debate de ciudad para ver cuáles son las prioridades de los próximos años”. Para este gran debate quieren contar con “gente que quiera sumarse” a ver “cómo conseguir que el cambio pueda seguir en Ciudad Rodrigo con garantías, priorizando a las personas, los servicios públicos, los valores ecológicos,...”.

Aunque dio pocas pistas sobre las próximas Elecciones, señaló que “si lo hubiéramos hecho todo, no nos presentaríamos, pero como no es así” trabajarán en una candidatura que quieren que sea “más que Izquierda Unida”. Eso sí, como línea roja, esa futura candidatura “no será en coalición con Podemos ni con las caras de Podemos en Ciudad Rodrigo”. Según reveló Domingo Benito, ya han transmitido su voluntad a la dirección del partido, que les ha dado el visto bueno. De cara a la próxima legislatura, no descartan que pueda volver a repetirse la fórmula del tripartito “si se dan las circunstancias”, que en su caso pasan por seguir “defendiendo nuestro programa”.