“Subir el SMI es vital para las cotizaciones y para las ayudas y subsidios del IPREM”

Lunes, 7 de enero de 2019

Al 2019 el sindicato le pide un “gobierno estable” y “legislar con conciencia social”, después de que “la crisis haya dejado una diferencia abismal entre los que no la han sufrido y los que todavía están metidos en el pozo”

Termina 2018, ¿ha sido bueno, malo o regular para Salamanca?

Todavía no ha terminado de resolverse el problema que se comenzó a generar desde 2012. Hay elementos que hacen pensar que la situación económica está empezando a variar, cerramos un 2018 en el que ha habido más contratación, pero si la calidad de la contratación fuera buena sería un dato positivo, pero no lo es. Vamos a cerrar el año con unos 125.000 contratos realizados en Salamanca, esa es la luz, pero luego hay un montón de sombras. Y fundamentalmente hay dos datos, se ha reducido el número de personas desempleadas en 2.042 menos, cifra que supone un 1,6% del total de los contratos. En el último año ha habido 2.875 altas, que puestas en relación con esos 125.000 contratos, el nivel de rotación es tan alto e intolerable que termina suponiendo un 2,2% de empleo estable el que se ha generado en Salamanca, un dato que no es positivo para nada. A esto hay que sumar que seguimos teniendo un 91% de contratos temporales, puede haber personas que en un mismo mes tengan entre 8-12 contratos, para terminar estando en paro.

¿Es posible revertir la marcha de los jóvenes?

Hay una carrera de fondo a dos niveles. Por un lado, el ámbito universitario se mantiene, estamos en torno a las 22.000-24.000 matriculaciones, pero también comprobamos que la inmensa mayoría de esos jóvenes, sean o no de aquí, se acaban marchando. Y el segundo nivel son los hijos/hijas de familias que por distintas razones no acceden al ámbito universitario y el que puede decide marcharse para encontrar trabajo estable en otro lugar, y quien no, se somete a estar trabajando de manera precaria.

La subida del SMI a 900 euros, ¿es suficiente?

Com primer paso es fundamental. La última prouesta que planteamos al Gobierno desde CCOO, a finales de 2017, es que como mínimo fuera de mil euros, ahí negociamos en tres años un incremento progresivo hasta conseguir en el 2020 los mil euros. Que se haya conseguido es vital para garantizar al menos sea una referencia para las cotizaciones a la Seguridad Social y para poder garantizar que las ayudas y los subsidios que dependen del IPREM suban de la media, que está actualmente en torno a los 700 euros. A día de hoy, hay 23.444 personas en desempleo, de ellas un 55% están sin cobrar, del otro 45% que sí cobra, la media de lo que perciben está en torno a los 750 euros. De los que cobran, el 42% percibe una perstación por desempleo, pero es que el 58% está cobrando subsidio, y los subsidios están con 426 o 520 euros. Este es el escenario de los desempleados. Subir el SMI es vital.

¿Subir el SMI conllevará una moderación del empleo como prevén los empresarios?

Se han anclado en un discurso de la pobreza y la miseria. Los empresarios están ganando dinero y hay dos datos, la Agencia Estatal Tributaria dice que estamos en unos ingresos en torno 36.000 millones más que los años anteriores a la crisis y se está ingresando en Hacienda, de actividad económica de las empresas, en torno a un 14% más de lo que se ingresaba en los años anteriores a la crisis. Se han instalado en el discurso de que esto todavía no ha mejorado.

¿Hay futuro para el sistema público de pensiones?

Sí, CCOO apuesta por dejar de vender y transmitir el mensaje de que el sistema público de pensiones no es viable. Es un sistema solidario, todo el mundo aporta a una bolsa que beneficia a todos los que pasen a esa condición de pensionista o jubilado, y porque siempre se ha demostrado que en una organización económica donde se ha equilibrado el nivel de ingresos con el de gastos es perfectamente sostenible. Lo que no puede ser, y esta frase no es mía, es que estemos pagando pensiones de grandes empresas con salarios de Telepizza. Hay que aumentar las cotizaciones, y para ello hay que tomar medidas como aumentar el SMI; destopar las cotizaciones máximas, hay que cotizar en función de lo que realmente se percibe, hay que regular la cotización de los autónomos, acabar con la economía sumergida, y hay que sacar de la bolsa de la Seguridad Social gastos que no tienen que ver con las pensiones, como el mantenimiento del propio Ministerio de la Seguridad Social que tiene ir con cargo a los presupuestos generales del Estado. El sistema es perfectamente sostenible.

¿Qué le pide CCOO al 2019?

Le pedimos que se estabilice el Gobierno, que seamos capaces de conseguir un gobierno estable, con elecciones o sin ellas. Eso dará estabilidad y confianza a Europa y se pueda volver otra vez a pensar que en España se pueden conseguir mejorar las condiciones laborales y sociales. Con un gobierno estable, que haya posibilidad de legislar con conciencia social, que es la que necesita este país. La crisis ha dejado una diferencia abismal entre los que no la han sufrido y los que todavía están metidos en el pozo de la crisis. Hay que ser capaces, a través de la negociación colectiva, de redistribuir la riqueza que se está produciendo, y sobre todo queremos hay que dejarse de discursos baratos. En Salamanca, por ejemplo, tenemos dependencia excesiva del sector servicios, el 62% de la economía de la provincia está fundamentada en este sector, no es malo, pero no es suficiente. No tenemos un sector potente de la industria para consolidar empleo, y tenemos un poblema de infraestructuras. Hay que potenciar lo que nos puede hacer cambiar para tener una economía mejor.