Santolino ya está listo para la aventura del Dakar

Miércoles, 2 de enero de 2019

El Ayuntamiento de Guijuelo es uno de los patrocinadores del piloto guijuelense que ha estado un año preparándose para la prueba

El Ayuntamiento de Guijuelo ha acogido esta mañana la presentación de la participación en el Rally Dakar 2019 por parte del piloto guijuelense Lorenzo Santolino. El Consistorio es uno de los patrocinadores del joven deportista que ha estado todo el año preparándose para el importante rally. El concejal de Deportes, Carlos Arasa, y el jefe de prensa de Santolino, Félix Oliva, estuvieron presentes ofreciendo datos sobre la aventura de Santolino.

"Mi objetivo es finalizar", así se manifestó el joven piloto en la rueda de prensa, destacando que es novato, pese a haber disputado grandes rallys a lo largo de todo el año, sin embargo, el Dakar es la prueba más dura del mundo, por lo que el objetivo es llegar al final: "Es una nueva etapa en mi carrera deportiva, así que este es solo el primer paso de mi futuro. Mi objetivo es conservar el físico, conservar la moto y superar las diez etapas para llegar a la meta en Lima".

El rally Dakar, la prueba más prestigiosa de esta modalidad deportiva, se disputa íntegramente en Perú este año entre los días 6 y 17 de enero. La primera etapa tendrá lugar entre Lima y Pisco, y la última terminará de nuevo en la capital peruana, pasando por lugares de gran dificultad como San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua Tacna o Pisco. Los pilotos deberán afrontar más de 5.000 kilómetros de trazado por desierto y numerosas dunas, el gran peligro de esta edición. "No tengo miedo, pero sí mucho respeto por el trazado, ya que en muchas etapas hará mucho calor, habrá dunas muy sueltas y es fácil quedarse clavado con la moto, y tener severas complicaciones", destacó Santolino, que considera que tiene una moto muy competitiva: "La Sherco que he estado probando durante todo este año de preparación ha demostrado ser muy competitiva, no es la que mejores prestaciones tiene, pero me permitirá competir sin problemas".

El piloto parte esta noche a Perú, para tomar la salida el próximo domingo en el conocido rally con el dorsal número 63, junto a otros españoles como Laia Sanz, Joan Barreda, Oriol Mena en motos, además de nombres míticos del mundo del motor como Carlos Sainz, Nani Roma, Sebastian Loeb o el televisivo Jesús Calleja.