Investigan qué especies de dípteros son las más abundantes y pueden resultar más molestas para el vacuno de leche (XIII) 

La Diputación de Salamanca, con la Universidad y Caja Rural, presentó el pasado 4 de diciembre al sector agroganadero de la provincia los 18 proyectos de la II convocatoria orientados a ofrecer soluciones al sector primario. SALAMANCArtv AL DÍA explica cada proyecto seleccionado.

Evaluación de parámetros de calidad de Muscidifurax raptorellus y su adaptación a dípteros molestos para el ganado en explotaciones de la provincia de Salamanca:

Los objetivos de este proyecto, dotado con 5.000 euros son:

-Valorar los índices de calidad de los parámetros relacionados con el potencial biótico (fertilidad y sex ratio) de las pupas de Ceratitis capitata parasitadas por Muscidifurax raptorellus.

-Estudiar qué especies de dípteros (Insecta: Diptera) son las más abundantes y pueden resultar más molestas para el ganado, en las explotaciones de vacuno de leche de la provincia de Salamanca.

-Analizar el potencial biótico, medido a través del nivel de parasitoidismo, del parasitoide Muscidifurax raptorellus sobre la especie más frecuente de díptero molesto para el ganado.

En el experimento 1, para la evaluación de los índices de calidad se trabajó con pupas del díptero tefrítido Ceratitis capitata expuestas al parasitoide Muscidifurax raptorellus en las instalaciones del IVIA (Moncada, Valencia) y mantenidas en condiciones ambientales de la granja de Forfoleda.

Los parámetros analizados fueron: (1) Progenie adulta emergida por pupa; (2) Progenie adulta total por pupa; (3) Sex ratio (m / m+h); (4) Reducción poblacional. Se realizaron, para 4 periodos temporales consecutivos (2-15 my; 15-29 my; 29 my-13 jun; 19 jun-5 jul), tres réplicas del experimento. No se observaron diferencias entre las réplicas para ninguno de los parámetros analizados, aunque los valores obtenidos para los distintos periodos difirieron significativamente entre períodos.

Los valores observados fueron: (1) Progenie adulta emergida: 1,32 ± 0,83 adultos por pupa; (2) Progenie adulta total: 1,56 ± 0,87 adultos por pupa; (3) Sex ratio: 0,62 ± 0,12; (4) Reducción poblacional: 0,52 ± 0,16 (ataque de un 52 % de las pupas de mosca).

Las especies de dípteros obtenidas en laboratorio tras la cría de pupas obtenidas en heces de ganado, procedentes de las granjas colaboradoras, mantenidas en condiciones ambientales, fueron Musca vitripennis, Haematobia irritans, Neomyia cornicina y Sarcophaga sp., de las que las dos primeras pueden considerarse molestas para el ganado.

En el experimento 2 se evaluaron los índices de calidad al exponer 10 imagos del parasitoide (5m + 5h) a 30 pupas de Musca vitripennis. Los valores observados fueron: (1) Progenie adulta emergida: 1,83 adultos por pupa; (2) Progenie adulta total: 1,90 adultos por pupa; (3) Sex ratio: 0,47; (4) Reducción poblacional: 0,77 (ataque de un 77 % de las pupas de mosca).

Los niveles de parasitoidismo obtenidos en los experimentos realizados sobre Musca vitripennis, aunque registrados en condiciones controladas, son potencialmente interesantes para considerar la posibilidad de liberar pupas de Ceratitis capitata expuestas al parasitoide Muscidifurax raptorellus con el fin de limitar la presencia de diversas especies de dípteros molestos para el ganado en explotaciones de vacuno de la provincia de Salamanca.