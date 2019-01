“Comer o pagar la hipoteca para que no te desahucien, a esta realidad se ha llegado”

Sábado, 5 de enero de 2019

Al drama social de los desahucios hipotecarios se suma el de los desahuciados por impago de alquiler y que además destapa los precios inasumibles y la necesidad de más viviendas sociales

“Comer o pagar la hipoteca o alquiler para que no te echen”. Esta es la realidad social a la que hemos llegado y que no siempre se visibiliza. “Desde hace seis años que lleva la plataforma hemos tenido mucha gente en esta situación. Dicen que la economía va mejor, pero nosotros comprobamos que no”. Así lo subrayan Cándido Turrión y Antonio Zúñiga, integrantes de Stop Desahucios Salamanca, integrada en la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y que ha atendido cerca de 700 casos en estos años. Despiden el año con más de una treintena de casos abiertos de afectados por hipotecas y 4 de alquiler.

Detrás de las cifras está la historia de miles de familias que ante la falta de ingresos -por pérdida de trabajo, reducción del salario...- han quedado atrapadas en un contrato hipotecario y a las que, a diferencia de los bancos, no se rescató. Familias indefensas ante una ley hipotecaria que no garantizaba la seguridad jurídica y protección al consumidor. De hecho, durante todos estos años de crisis se ha demorado la transposición de la ley hipotecaria a la normativa europea (el Gobierno debería haber aprobado la denominada Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario antes de finales de marzo de 2016), y ha sido este pasado mes de diciembre y ante la amenaza de una multa desde Europa cuando se aprobaba en el Congreso de los Diputados una nueva ley hipotecaria.

Las 5 de la PAH Dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados

Sin embargo, no se atienden las demandas de las plataformas de afectados por las hipotecas en su defensa “del derecho a la vivienda en condiciones de habitabilidad”, dejando fuera la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional o la limitación del precio del alquiler. Tampoco establece la inclusión obligatoria de la dación en pago (entregar la vivienda a cambio de saldar la deuda pendiente), “la gran lucha” de las plataformas, porque “ahora tú pierdes tu casa, pero te queda la deuda”.

Los desahucios siguen

El drama social de los desahucios sigue muy presente (11.547 solo en el tercer trimestre del año), y los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constatan que dos de cada tres desahucios en España ya son por impagos del alquiler. La subida de los precios del alquiler en las ciudades -Salamanca se sitúa entre las cinco ciudades de España con los precios más altos- explica el aumento de un 7,9% de los lanzamientos por el impago del alquiler (7.518 en el tercer trimestre del año),

Los desahucios tienen otro coste importante para los afectados, es el coste en salud, tanto emocional como física, porque “es difícil de gestionar”, y de hecho esta pérdida puede llevarse también por delante a la familia. “De todos los casos atendidos, en torno a un 30% de familias se han roto durante la crisis que les ha llevado a perder su vivienda”, apuntan desde Stop Desahucios, plataforma en la que también prestan atención psicológica.

“Todo el mundo quiere tener su casa y poder pagar su hipoteca o alquiler, pero si la persona no tiene ingresos hay que facilitar su acceso a una vivienda social”, y aquí es donde surge otra demanda no menos importante de las asociaciones y afectados por los desahucios de hipotecas y alquileres. “La realidad es que hay gente viviendo con 430 euros al mes, si pagas 350 euros de alquiler, ¿de qué comes?, ¿cómo pagas la calefacción?...”

Las puertas de Stop Desahucios están abiertas para todo aquel que necesite información o asesoramiento. Todos los lunes celebran asamblea y, desde las 18 horas, atienden a afectados por hipotecas o alquileres en el Paseo del Rollo, 42, o por teléfono todos los días (646 96 07 34). No hay que dudar en pedir ayuda, “antes de que la situación les supere”.

A base de lucha, constancia, y de presencia en la calle ante las puertas de las entidades bancarias que se habían negado a negociar con hipotecados en situación de urgencia, han logrado salvar muchos obstáculos. “Estamos negociando mucho, de los casos que nos han llegado a Stop Desahucios, en el 99% hemos encontrado una solución”. Ni mucho menos ha terminado su trabajo, porque “no olvidemos que todavía hay mucha gente que sigue necesitando ayudas para pagar los suministros básicos”. Y quedan todavía muchos obstáculos que salvar, por ejemplo, que todavía “te pueden echar de casa si el juez no paraliza la ejecución” o que administraciones como Hacienda o la Seguridad Social “no negocien con nadie, y aun habiendo llegado a un acuerdo con el banco para mantener la vivienda con un alquiler social, tengan prioridad para quedarse la vivienda que luego subastarán”.



VIVIR UN DESAHUCIO: “Te pilla la crisis, te quedas sin trabajo... ¿qué haces? Priorizar qué pagas y qué no”

Como afectado de hipoteca, y después de años de lucha, Cándido perdió su vivienda. “Va todo bien, y de repente nos pilló la crisis, nos quedamos sin trabajo, y piensas, ¿qué haces?, lo que haces es priorizar qué pagas y qué no pagas. En mi caso lo tuve claro, hay que dejar de pagar a los que tienen dinero. Hay que contarle a tus hijos que ya no puedes comprarle determinadas cosas, o hasta por qué has cambiado de marca de leche”.

No es más fácil ni llevadera la situación para los desahuciados por impago de alquiler. Aunque prefiere mantener su nombre en el anonimato, en el testimonio de este joven de 25 años, más de una familia se verá reflejada. Acudió a la plataforma tras saber que iba a ser desahuciado por impago de 2 meses de alquiler. “La administración es muy lenta para resolver estas situaciones”, con el añadido de precios de alquileres cada más inasumibles. “Nos tuvimos que buscar otra casa en menos de un mes y que pudiéramos pagar”, porque si a esto se le suman “los contratos temporales de trabajo o si no tienes nadie que te avale, todavía es peor”.

“Nos han llegado a pedir 500 euros por un piso de 2 habitaciones” en un barrio de la zona trastormesina. Lo paradójico es que enfrente de su casa hay un bloque vacío de viviendas ahora propiedad de una entidad financiera.