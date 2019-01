Nuevo año: ¿qué depende de mí?

Miércoles, 2 de enero de 2019

Nuevos propósitos suelen acompañar estos días del año. Si es su caso, tal vez le venga bien conocer un concepto psicológico: Lugar de Control. Es un factor (variable o rasgo de personalidad) que nos define a lo largo de un continuo con dos extremos llamados “Lugar de Control Externo” y “Lugar de Control Interno”.

Quienes estás más cerca del Lugar de Control Externo creen que lo que les pasa no depende de su conducta: “haga lo que haga, este profesor me suspenderá”, “si está de pasar (un accidente, por ejemplo), pasará”, etc. Estas personas están cerca de los conceptos tradicionales de “predestinación divina” y de “buena o mala suerte” (que, por cierto, son contradictorios). Desconozco el divino sobre la vida y, aunque la suerte o mala suerte puede jugar un papel importante en la vida, no ha duda de que puntuar alto en este extremo del factor es poco inteligente, porque favorece la pasividad, el descuido, el estilo de vida poco saludable, etc., dejando en manos de los demás nuestra vida. De hecho se ha demostrado que estas personas están peor socializadas, tienen peor vida profesional y un conformismo injustificado.

Quienes están más cerca del Lugar de Control Interno tienden a pensar que, aunque hay cosas muy importantes que no podemos controlar, son muchos los asuntos de la vida en los que tenemos un margen importante que nos permite actuar de forma eficaz: “si estudio y me esfuerzo, cambiaré la idea de mi profesor y aprobaré”, “si no bebo, es más probable que evite los accidentes”, “si me esfuerzo y me formo bien tendré más oportunidades profesionales”. Es decir, saben que nuestra conducta puede protegernos de riesgos, alcanzar determinadas metas, sentirnos más dueños de nuestras biografía, etc.

Los estudios aseguran que en muchos casos morimos con una edad y por una causa que depende de nuestra conducta. Tener un estilo de vida saludable (alimentación adecuada, ejercicio físico, descanso y sueño adecuado, no fumar ni abusar del alcohol, etc.) predice una vida más larga y saludable. Nuestra vida es vulnerable y temporal, pero, salvo casos excepcionales, podemos gestionarla, ¿por qué dejarla en otras manos o abandonarnos? Y esto lo podemos extender al trabajo, las relaciones familiares, nuestras emociones y a casi todas las esferas de la vida.

Por ejemplo, este concepto es fundamental en las relaciones laborales y sociales. Si vamos a una reunión conflictiva sin prepararla y saliendo todo mal, le echamos la culpa a alguien (lo más fácil e inmaduro es “montar el número”, cometer errores y señalar uno o más culpables) cometemos un error, porque agravamos la situación y dejamos en manos de otros el problema o la solución (Lugar de Control Externo). Por el contrario, si somos capaces de reconocer y analizar nuestros errores y nos preguntamos que podríamos haber mejor y cómo podríamos revertir la situación, estamos en el buen camino (Lugar de Control Interno). O por poner otro ejemplo, si discutimos con la pareja y decidimos no dar la mano a torcer, todo pasa a depender del otro, que es lo menos inteligente que puedo hacer, si realmente valoramos la relación.

Y también ternemos poder social, implicándolos en grupos o partidos, votando a unos u otros y siendo críticos. Los pueblos tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿usted cree que son los mejores?

Saber lo que depende de nosotros y tomárselo en serio es la mejor manera de afrontar la vida, sin delirios irrealizables, ni dejando todo al azar o en manos del otro o del propio Estado o la beneficencia.

Pues bien, dedicar estos días a revisar que aspectos de nuestras vida podemos mejorar, porque tenemos algún grado de maniobra para conseguirlo, es una buena idea.

Analizar las posibilidades y planificar de forma realista la conducta más adecuada, el tiempo disponible, la dedicación y las metas a corto, medio y largo plazo, revisando el grado de cumplimiento y los logros estamos en el buen camino.

Buen año, pero responsabilízate de que lo sea.