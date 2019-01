¿POR QUÉ EL RINCÓN CONOPIAL?

Me gusta ese arco conopial bajo un tejadillo en la iglesia de San Benito. Una Virgen graciosa está leyendo y escucha lo que le anuncia el ángel. Levanta la mano de forma delicada para contestarle que todo está muy bien. Tal vez un día un restaurador petardo le ponga un teléfono móvil en la mano.

Me gusta esa entrada a San Benito con dos arcos conopiales debajo de otro arco representando la Anunciación en medio de floraciones agitadas. Encima un viejo levanta una copa con el perfume de la virtud según los teólogos, pero tal vez sea una copa de vino que celebra el encantamiento y la gracia. La gracia que le va faltando a nuestro mundo.

Hay una Virgen que se mueve y que lee libros. Seguro que no lee best sellers de María Dueñas ni de Dan Brown, que no compró ese libro en unos grandes almacenes. Por lo menos será la poesía de Rilke o los salmos de David. O los recuerdos de infancia de algún ángel trasterrado.

Es una plaza pequeña y lírica, pasa por ella una callejuela que tiene palacios fantásticos y la terraza de un bar que aprovecha esa fuga del agobio. Es una plaza para disfrutar cuando todos son ruidos y palabrerías. Es una plaza para notar la esencia de la palpitación más secreta.

Yo me pregunto también por qué la iglesia de San Benito está cerrada, como otros monumentos de Salamanca, por qué no podemos entrar. Por qué esa política de puertas cerradas. Pero me alegro de que haya ese rincón para el encanto, para el encuentro con una Virgen que te dice: afina la visión y mira qué encanto secreto conserva la vida. Y dice: no te preocupes, también un secreto se anuncia para ti.