EL NEGOCIO DE LA DROGA TAMBIÉN EN NAVIDAD.

La narconomía, el tráfico de drogas es un modelo de negocio capitalista. El peso económico del narcotráfico en el mundo está cifrado en unos 400.000 millones de dólares, un 8% del comercio mundial.

Naciones Unidas asume no ser capaz de interceptar las fuerzas del orden más del 10% de todo el producto que circula por el planeta.

Pero a parte de no entender la realidad de estos números. No me creo que si hubiera verdadera voluntad política no supeditada a los intereses económicos esta lacra se disminuiría.

Para mí es un poco frustrante que entre los bonitos mensajes navideños de buenos deseos, se cuelen mensajes de audio de algún alumno perdido entre consumos desvariando con paranoias varias que lo convierten en peligroso para él y para los demás.

Anticiparse a desgracias es complicado, sobre todo cuando hay una patología dual asociada a consumos. Es demasiado frecuente ver como jóvenes que provienen de trastornos del apego, de trastornos por estrés postraumático, etc, caen más fácil en las redes de los cárteles de la droga que hay también en Salamanca.

Incluso en estas fechas los que se encuentran más sólos o se han quedado sólos como consecuencia de adicciones, pero no dejan de ser personas y no peores de lo que somos los demás.

Me consta que en Salamanca tanto la policía como las administraciones y sobre todo muchos del tercer sector como Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz Roja, nosotros desde la Casa Escuela Santiago Uno, luchamos cada día para que niños y jóvenes no caigan en esta trampa-negocio y si caen poder ofrecer alternativas para que salgan y no se queden enganchados.

Como propósito para el nuevo año propondremos alguna reunión interdisciplinar para coordinarnos mejor y ser más eficaces.

Se rompe el alma viendo cómo se dejan llevar y cómo muchas veces las leyes no ayudan a detener a los que realmente mueven los hilos y se aprovechan de la vulnerabilidad de niños y niñas.

Son tantos los protocolos que aún denunciando y sabiendo a ciencia cierta quiénes venden, parece que no son suficientes las pruebas, y nunca se acaban los proveedores, es desalentador que no se pille más del 10%, porque en los mundos de la exclusión siempre hay más víctimas.

Siguen los villancicos mientras los engañadores siguen al acecho, es triste que para muchos jóvenes es más referencia Pablo Escobar que el Niño del Pesebre. No está mal un libro de G.L. Marvel de Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo, 50 superhéroes inspiradores de carne y hueso, desde Einstein a Nelson Mandela…