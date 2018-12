Dani Sotres: “Estoy centrado, única y exclusivamente, en el Salamanca”

Lunes, 31 de diciembre de 2018

El guardameta cántabro se siente halagado por el acercamiento del club para cerrar su renovación hasta 2020, aunque asegura que aún no hay una oferta formal

La temporada de Dani Sotres en el Salamanca UDS ha estado marcada por la constante superación de obstáculos por parte del meta cántabro, ya que inició la presente campaña como portero suplente del conjunto charro, pero, posteriormente, consiguió arrebatar la titularidad a Pablo Alcolea tras cuajar grandes actuaciones que han llevado a la dirección deportiva de la entidad salmantina a iniciar un acercamiento con el arquero para ampliar su contrato hasta 2020.

Valoración de la primera vuelta: “Es un balance positivo en el sentido de que nos costó mucho empezar, porque, como todo el mundo sabe, somos un equipo nuevo y los resultados no terminaban de llegar, pero con el cambio de entrenador y el paso de las jornadas hemos adquirido un sentimiento de equipo y una solidez que nos hacía falta. Además, hemos terminado el año con seis partidos sin conocer la derrota y ganando el último (al Internacional de Madrid). Afrontamos la segunda vuelta con muchas ganas e ilusión de hacerlo bastante mejor que en la primera vuelta”.

Cambio de sistema al 5-3-2: “Nos ha beneficiado porque ahora somos un equipo mucho más sólido, que era lo que necesitábamos; estábamos encajando muchos goles y hemos adquirido esa solidez que queríamos tener. La defensa, en conjunto, somos todos y en ese aspecto nos sentimos más arropados, pero mi posición de portero es específica y nosotros (en referencia a su puesto), al final, tenemos que estar un poco más concentrados, si cabe, en la portería, en parar, en organizar a la defensa y en estar preparado para cualquier situación”.

Inicio de temporada y su suplencia: “Viví mis primeros momentos en Salamanca con paciencia. Sabía en la situación que llegaba y, al final, firmé el día 27 de agosto sin hacer la pretemporada y todo tiene un proceso de adaptación; sabía que lo que dependía de mí era trabajar al 100% todos los días y, a raíz de ahí, aprovechar las oportunidades si llegaban”.

Relación con Pablo Alcolea: “Tengo una relación muy buena con él. Hablamos mucho en el vestuario y creo que somos dos personas muy parecidas: trabajadores, serios, profesionales. Sabemos que la posición de portero es muy difícil en determinadas situaciones y soy comprensivo, porque todos hemos fallado. Creo que no ha tenido suerte en los partidos que ha podido disputar, pero son rachas que nos pasan a todos los jugadores”.

Llegada de un nuevo portero sub-23 como competencia: “Estoy ajeno. Es decisión del club si deciden cambiar y yo estoy, únicamente, centrado en mi trabajo todos los días y me siento un privilegiado por ello”.

Entradas y salidas en el mercado de invierno: “Si vienen o si se van jugadores tenemos que seguir con la máxima ilusión. Somos lo que somos y estamos los que estamos. El grupo humano que hay es fenomenal, pero si tienen que salir futbolistas es decisión del club, y si llegan nuevos compañeros debemos acogerlos desde el primer momento e integrarlos al máximo y esperamos que vengan para sumar”.

Renovación hasta 2020: “El club se ha puesto en contacto conmigo. Me ha propuesto continuar hasta 2020 y para mí es un halago que el club quiera renovarme. Estoy muy orgulloso, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y me siento muy agradecido por la confianza, aunque nos tenemos que sentar a hablar y a esperar que todo llegue a buen puerto. Aún no hay nada concreto, ya que, simplemente, ha habido un acercamiento inicial para mi renovación”.

Ofertas de otros clubes: “Es una pregunta para mis representantes. Ahora mismo estoy centrado, única y exclusivamente, en el Salamanca y no quiero pensar nada más allá. Si llegara alguna oferta nos tendríamos que sentar las tres partes y ver lo que es mejor para todos”.

Objetivo para 2019: “Confío en que salgamos del descenso a final de temporada; soy optimista. Hemos ido de menos a más, tenemos la máxima ilusión puesta en la segunda vuelta sin crearnos expectativas a largo plazo, porque creo que tenemos que ir día a día y a final de Liga tendremos que ver donde nos pone la competición”.