Manjón: “Mi intención es seguir en Unionistas”  

Lunes, 31 de diciembre de 2018

El delantero navarro muestra su deseo cumplir su contrato, que finaliza a finales de la presente temporada, con el conjunto blanquinegro

Isaac Manjón es uno de los futbolistas más queridos en Unionistas. Su desembarco en el club blanquinegro durante el pasado mercado invernal fue un soplo de aire fresco para una plantilla que consiguió ascender a Segunda División B. Además, el ariete blanquinegro afirma que pretende cumplir su contrato, que finaliza a finales de la presente campaña, con Unionistas y se fija el reto de marcar más goles en la segunda vuelta de la competición liguera.

Balance del 2018: “Ha sido un buen año para mí, sobretodo por el ascenso conseguido con Unionistas, que es el primero que consigo, porque todos lo vivimos con mucho sentimiento y mucha ilusión, mientras que ahora estamos difrutando de la Segunda B y es un año que voy a recordar siempre”.

Debut de Unionistas en Segunda B: “Desde principio de temporada se está trabajando muy bien y estamos formando un bloque muy sólido; encajando muy pocos goles e intentando aprovechar las ocasiones que tenemos en ataque. El trabajo está siendo muy positivo y los resultados han ido llegando conforme ha ido pasando la primera vuelta. Nuestro objetivo es conseguir la salvación y una vez que se consiga no tenemos que ponernos techo, pero sin volvernos locos, porque lo importante es salvarnos”,

Cambio de entrenador: “Los estilos de juego con ‘Astu’ y con Roberto (Aguirre) son diferentes. Las plantillas han ido cambiando, los compañeros y las competencias también. Los jugadores y el club han ido evolucionando para mejor. Es verdad que con ‘Astu’ he sido un jugador muy fijo en las alineaciones y con Roberto he jugado bastantes minutos saliendo desde el banquillo o como titular, pero con los dos me he sentido muy bien y este año quiero ser importante y tener los máximos minutos posibles”.

Críticas por su rendimiento: “La categoría ha cambiado y no es lo mismo la Tercera (División) que la Segunda B. Está claro que en Tercera llevábamos el peso de todos los partidos y éramos superiores a los rivales, por lo que yo tenía más ocasiones para meter goles. En Segunda B las oportunidades son mucho menores y hay que intentar aprovechar las que tenemos. Es cierto que me gustaría meter más goles. Yo soy el primero que quiere meterlos y, al final, las críticas las asumo e intento trabajar lo máximo posible, porque seguro que al que más le duele no marcar es a mí”.

Futuro: “Mi intención es seguir en Unionistas. He recibido una oferta de algún club, pero, por ejemplo, del Ávila no he recibido ninguna y tampoco me han llamado. Mi intención es terminar mi contrato hasta final de temporada y después hablar con el club para decidir que es lo mejor para los dos”.

Renovación: “Por el momento no se han puesto en contacto conmigo y estoy tranquilo. Tengo contrato y pienso que nos entenderemos para seguir juntos o no, pero seguro que terminamos muy bien. El club ha renovado a varios (futbolistas) y me imagino que con otros jugadores hablará a final de año. Siempre voy a tener buenas palabras para Unionistas y ellos para mí”.

Meta para 2019: “En lo colectivo, me gustaría que unionistas este lo más alto posible. En lo individual, intentar hacer goles para el equipo y que en la segunda vuelta meta más que en la primera”.