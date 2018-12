Nuria Lugueros: “Voy a por el triplete”

Domingo, 30 de diciembre de 2018

La atleta de Pontevedra logró el primer puesto por segundo año consecutivo y ya piensa repetir victoria el próximo año en Salamanca

Nuria Lugueros, la flamente vencedora de la San Silvestre 2018 volvió a ganar la prestigiosa prueba salmantina por segundo año consecutivo tras cruzar la línea de meta con una marca de 34:27.

Valoración de la carrera: “He sumado otro éxito deportivo en mi carrera. El año pasado terminé aquí el año y la temporada y me dio suerte, por lo que repetí. Venía a por la victoria, aunque sabía que tenía rivales muy fuertes, pero en la línea de salida todas tenemos opciones y fui a por mi segunda victoria y cierro un 2018 magico”.

Desarrollo de la prueba: “El objetivo era pasar la primera por la meta volante de este año y luego llevarme la victoria. He tenido que tener cuidado en la primera parte de la carrera para no pasarlo mal al final, pero poco a poco he ido abriendo hueco hasta quedarme sola y ganar”.

¿Triplete?: “Sí, voy a por el triplete y el año que viene espero estar aquí peleando por la victoria y volvérmela a llevar”.