Jorge Blanco: “Me he sorprendido por hacer un tiempo de récord”

Domingo, 30 de diciembre de 2018

El corredor leonés fue el más rápido de la historia en recorrer los 10 kilómetros de la popular prueba charra con un tiempo de 29:49.

Jorge Blanco cuajó una excelsa actuación en la 35ª edición de la San Silvestre salmantina tras batir el récord de la popular carrera con un tiempo de 29:49 al superar a Miguel Ángel Barzola (29:50) y Nassim Hassaous (30:19) en los últimos metros de la prueba, con final en el paseo de San Antonio, en los que se impuso el corredor leonés.

Valoración de la victoria: “Ha sido una prueba muy rápida desde el principio, aunque no tenía referencias del año anterior, y a partir del punto intermedio todo ha seguido igual hasta el final. Me he sorprendido con hacer un tiempo de récord, la verdad”.

Expectativas: “Sinceramente, para mí, una opción real era el podio, porque sabía el nivel del resto de participantes, que ya habían corrido aquí antes, y la verdad que es una sorpresa porque es el mejor puesto que se podía lograr”.

Ambiente: “Ha sido un ambiente fantástico. Es la primera vez que he participado en esta carrera y he vivido una situación espectacular durante todo el circuito”.