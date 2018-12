La tortilla de patata en lata de un emprendedor burgalés triunfa en Madrid

Domingo, 30 de diciembre de 2018

Tan solo con patata, huevo y cebolla se puede hacer uno de los manjares favoritos de los españoles. Y es que, ¿qué más se le puede pedir a un gran día que un buen pincho de tortilla de patata? Quizás que sea eterno, que se conserve mejor durante más tiempo, como recién hecho, y por qué no, que te la regalen.

Lo mismo debió pensar el joven ingeniero de 29 años de Medina de Pomar (Burgos), Guillermo Pérez, un auténtico 'tortilla lover' que, inspirado por la tortilla de patata que le hacía su abuela cada domingo cuando era pequeño, se lanzó junto a su compañera Patricia Álvarez a la aventura de emprender con la tradicional tortilla española como producto estrella. El pasado mes de octubre los jóvenes abrieron su propio negocio –'Memories of Madrid'– en el corazón de la capital española.

En plena Plaza Mayor lucen 4.000 tortillas envasadas de un modo muy especial, personalizado, listas para atraer a los clientes. En contrapunto a lo tradicional del alimento, la originalidad de su envasado. «Para generar atracción», el preciado manjar se comercializa en latas de 100 colores diferentes que, por cierto, consiguen que la tortilla española perdure en perfectas condiciones de conservación durante cinco años, simplemente acompañado con otra de las joyas de la gastronomía española, el aceite de oliva.

La magia de Memories of Madrid reside en la oferta de un producto natural 'envuelto' a modo de regalo en coloridas latas serigrafiadas desde el año 1939 hasta este 2018 –antes de las fechas navideñas se ampliaron 20 años más por delante–.

Pero la gracia del producto no se queda ahí. Si es usted curioso, gracias a esta original tortilla de patata podrá descubrir un evento o un personaje importante, de calado histórico, cultural o político con el que comparte fecha de nacimiento.

La aventura del emprendimiento para Guillermo Pérez acaba de empezar, pero en su cabeza ya está dar un pasito más y seguir creciendo en el futuro, eso sí, en la ciudad de Madrid. A este primer 'Memories of Madrid', podría seguirle una nueva tienda previsiblemente en el aeropuerto.

Y es que su apuesta por el negocio viene respaldada por más de un año de trabajo. Bajo el punto de vista de este emprendedor del norte de Burgos, «es algo que va más allá de una simple tortilla, es una experiencia que se ofrece y un gran homenaje» a uno de los productos que ponen a España en el mapa.

En esta oferta de experiencias y para darse a conocer a los que prefieren probar antes de comprar, ofrecerán degustaciones los lunes y los martes a las 21:30 horas. Además de la tienda física, actualmente se pueden hacer pedidos por teléfono o de modo 'on line' a través de la página web.

Público internacional

El de Medina de Pomar reconoce que «la aceptación ha sido muy buena», pero quiere seguir sorprendiendo y actualizándose cada año. Por ello, incluirán colecciones especiales o ediciones limitadas de estas tortillas enlatadas en fechas señaladas como por ejemplo, el World Pride.

Como un niño con zapatos nuevos, Guillermo no puede evitar esbozar una sonrisa al hablar de su proyecto, pero siempre consciente de que aún le queda camino por recorrer y mundo por conquistar, aunque de momento, ya ha conseguido hacerse con público internacional. «Franceses y japoneses son algunas de las nacionalidades que no se han podido resistir a una de estas preciadas tortillas», explica el responsable del proyecto.

Con la Navidad campando en el calendario seguro que más de uno ya se ha puesto manos a la obra escribiendo a los Reyes Magos con sus peticiones. Pues bien, no se olviden de incluir en la lista de regalos para sus familiares amantes de la buena gastronomía, uno muy original e inolvidable, una jugosa tortilla. Eso sí, hagan antes memoria para no fallar con los años de nacimiento de los más quieren. ¿O por qué no incluir por 9 euros este manjar en el menú navideño antes del roscón para disfrutarlo ahora o en unos años?