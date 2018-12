O Tempo de Janus

Amanhã é um tempo novo. Fechamos um ciclo e abrimos outro. É um tempo de passagem. Um espaço de renovação de energias. Olhamos para o ano que como o velho das barbas de Janus e, através da sua outra face mais jovem, contemplamos o futuro que começa ali, em Janeiro, no tempo de Janus, o Deus romano das portas e portais. Os abos do nosso tempo também são assim, representados na dualidade do velho e do novo, do passado e do futuro. Por estes dias, encontramo-nos na transição, no meio da ponte, no espaço de todas as mudanças e metamorfoses. O ano novo que aí vem perspectiva tempos de inícios, de decisões e de escolhas. Olhamos para nós