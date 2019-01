¿Qué nos depara el año 2019?

Martes, 1 de enero de 2019

Un año de citas electorales, pendientes además de si habrá elecciones generales, y que también estará marcado por otras novedades que afectan a la economía de los ciudadanos

¿Qué nos depara el 2019? Cada 1 de enero, además del cambio de año y calendario, trae novedades y algunas subidas que afectan a la economía doméstica. Según las previsiones del Banco de España, la economía española crecerá un 2,2% en 2019, pero también alerta de una moderación del ritmo de crecimiento del empleo. ¿Y qué piensa el ciudadano? Según el último Barómetro del CIS (correspondiente al mes de noviembre), el 39,5% de los españoles cree que la situación económica del país será la misma, mientras que un 26,2% considera que será peor y el 17,7% que irá a mejor. Por delante, 365 días de un año que se presenta intenso, al menos en clave política, con los partidos preparando la maquinaria para las elecciones.

Año electoral

26 de mayo. Quédense con esta fecha porque será una de las citas claves de este año electoral, ya que este día se celebrarán elecciones municipales, autonómicas (en 13 comunidades autónomas, incluida Castilla y León) y europeas. Como dato curioso, hace veinte años que las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran cada cinco años, no coincidían con comicios autonómicos y municipales, que se celebran cada cuatro años. Esto ha sucedido en dos ocasiones, tras la entrada de España en la UE, en 1987, y en el año 1999.

¿Habrá superdomingo electoral? De momento, no hay fecha para las próximas elecciones generales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece dispuesto a despejar la duda de si conseguirá agotar la legislatura o, por el contrario, convocará elecciones.



Calendario laboral, ¿cuántos días festivos?

El calendario laboral de 2019 recoge un total de 12 días festivos, de los que solo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España. En 2019 serán festivos en Castilla y León el 1 y 6 de enero, martes y domingo respectivamente, por lo que el festivo del día 6 pasa al lunes 7; 18 y 19 de abril, Jueves y Viernes Santo; 23 de abril, martes, Día de Castilla y León; 1 de mayo, miércoles; 15 de agosto, jueves; 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre (el festivo se pasa al lunes 9) y 25 de diciembre.



Subida del salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SMI) quedará fijado, a partir del 1 de enero, en 900 euros brutos al mes, lo que supone un aumento del 22%. Según estimaciones del propio Ejecutivo, más de 1,3 millones de trabajadores se verán beneficiados por la subida.



Se retrasa la edad de jubilación: 65 años y ocho meses

A partir del 1 de enero, y en cumplimiento de la actual ley de pensiones, la edad de jubilación se retrasa de nuevo, hasta los 65 años y ocho meses. Desde 2013 la edad de jubilación ha ido aumentando en un mes, pero a partir de 2019 se incrementará en dos meses cada año hasta 2017. La jubilación se mantiene en 65 años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 36 años y nueve meses.

Llenar el depósito, más caro en Castilla y León

Llenar el depósito de gasolina en Castilla y León será más caro. En concreto, 4,8 céntimos de euro más por cada litro de carburante. Subida resultado de la eliminación del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos (el conocido como céntimo sanitario, y que Castilla y León terminó eliminando). A partir de enero se aplicará la tarifa máxima a todas las comunidades.

El precio de la vivienda, al alza

El precio de la vivienda en España continuará al alza en 2019. En concreto, según las previsiones de la agencia de calificación crediticia Moody's crecerá en torno a un 3% de media a nivel nacional. Y en cuanto al alquiler, también hay novedades, tras el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler y que incluyen la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos desde los tres a los cinco años y la tácita de uno a tres, limitar a dos mensualidades la fianza a exigir o que sea el arrendador quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Nuevas normas de circulación

A partir de 2019, el límite de velocidad en las carreteras convencionales bajará de los 100 km/h que se permiten actualmente a los 90 km/h. Y no es el único cambio que la DGT pondrá en marcha a lo largo de este año. La multa por usar el móvil se endurecerá (200 euros y 6 puntos del carné) y la sanción por no usar cinturón o no llevar una silla reglamentaria para menores de 12 años, se incrementará de 3 a 4 puntos menos en el carné.

Cuota de autónomos, 5,36 euros al mes más

La base mínima de cotización de los trabajadores autónomos aumentará un 1,25% a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes. Los autónomos pagarán al mes 283,3 euros mensuales de cuota si cotizan por la base mínima, 5,36 euros más al mes (64 euros más al año). La subida de la cotización se ve compensada con medidas como la mejora del acceso a la prestación por cese de actividad (paro) o el derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.



Permiso de paternidad, 8 semanas

La duración del permiso de paternidad se amplió de cuatro a cinco semanas desde el pasado mes de julio. Además, los Presupuestos del 2019 prevén aumentar el permiso de paternidad a 8 semanas. En el caso de los funcionarios ya se ha alcanzado un acuerdo para aumentar el permiso hasta ocho semanas a partir del 2019. Los ingresos por la baja de paternidad no cotizan en el IRPF.

La hora cambiará por última vez

¿Horario de verano o de invierno? El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, ha puesto fecha a la eliminación del actual sistema de cambio de hora: el 27 de octubre de 2019. El próximo mes de marzo, cuando se adelanten los relojes para ajustarse el horario estival, será el último obligatorio para los europeos. Un mes más tarde, en abril, cada país de la UE tendrá que haber comunicar oficialmente si va a optar por el horario de verano o de invierno para sus ciudadanos. Según el CIS, que por primera vez ha incluido esta pregunta, el 65,4 % de los encuestados elige el horario de verano, frente al 13,8% que prefieren el de invierno.

Lo que sube y baja en Salamanca

La rebaja del IBI un 5% en 2019 supondrá para los salmantinos un ahorro en el recibo anual de entre 25 y 30 euros. Una medida que beneficiará a más de 80.000 contribuyentes de la ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento para este 2019 congelará todos los tributos y, con carácter general, las tasas, precios públicos y tarifas salvo en aquellos casos en los que deban ser actualizados al IPC por exigencias de algunos contratos municipales.

Respecto a la ORA, sube de 0,80 a 0,85 euros la primera hora de estacionamiento, y baja la segunda hora (de 1,25 a 1,20 euros). La tasa de residentes se mantiene igual. También se actualizarán conforme al IPC (2,2%) las tasas del suministro de agua, los precios del aparcamiento del centro de mercancías, la retirada de vehículos por la grúa municipal, las tarifas de la piscina del Helmántico o las tasas de los comerciantes del Mercado Central.