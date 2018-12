Antonio Pino se deja querer por el Salamanca UDS

Sábado, 29 de diciembre de 2018

El atacante cordobés no rechaza recalar en el conjunto charro y el club no descarta su llegada, aunque asegura que no es el perfil idóneo que se busca para la delantera

El mercado de fichajes da lugar a un baile infinito de nombres de jugadores que pueden llegar o salir de un club. En el caso del Salamanca UDS, la nómina de futbolistas que han sonado para recalar en el equipo blanquinegro es bastante amplia. Uno de ellos es el de Antonio Pino, ex jugador del Guijuelo.

El atacante cordobés abandonó el pasado mes de enero la disciplina del conjunto chacinero para embarcarse en una nueva aventura en El Ejido 2012, aunque su importancia en el cuadro andaluz ha sido mucho menos notoria que en el Guijuelo, ya que sólo ha conseguido marcar dos tantos en 1.221 minutos, mientras que en la escuadra del Municipal firmó 18 goles en la temporada 2016/2017 y 10 en la 2017/2018 (seis de ellos con la camiseta verdiblanca). Además, Antonio Pino tuvo el honor de marcar en el Vicente Calderón en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en una eliminatoria para la historia guijuelense.

Por su parte, el Salamanca UDS, a pesar de los numerosos rumores que han existido sobre su interés en el jugador español, no ha realizado una oferta por el jugador, pero no descarta establecer contactos, aunque no se trata del perfil de futbolista que se está buscando desde la dirección deportiva para apuntalar la delantera. Sin embargo, Antonio Pino se ha dejado querer por el club charro y tampoco renunciaría a un posible entendimiento de cara al mes de enero para abandonar la disciplina de su actual equipo, pero para que se produjera su llegada al Salamanca UDS habría que dar muchos pasos en una negociación que hasta el momento no se ha producido.