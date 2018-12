Gorka Etxeberria: “Espero que lo de Admonio se solucione a primeros de enero”

Sábado, 29 de diciembre de 2018

El Director de Fútbol de Unionistas de Salamanca confirmó que “Roberto Aguirre y Ayoze Placeres han sido renovados para la temporada que viene y seguirán formando parte del club”

Gorka Etxeberria, Director de Fútbol de Unionistas de Salamanca, compareció esta mañana en rueda de prensa para hacer balance de la primera vuelta realizada por el primer equipo y atender las preguntas relacionadas con la actualidad, mercado de fichajes y altas y bajas del conjunto entrenado por Roberto Aguirre.

Proyecto del club: a nivel de secretaría técnica, la visión es clara y queremos cambiar el orden habitual de confección del equipo. Somos un club que es y seguirá siendo menor que sus rivales. Nueve personas trabajan para anticiparse y salir a buscarlo. Unionistas debe ser un club que deje poco para los ofrecimientos. Tenemos cerca de cuatrocientas futbolistas valorados, treinta y dos en seguimiento en este momento. Tenemos detectada una gran masa de jugadores. A partir de enero, realizaremos los seguimientos y esperamos nutrirnos de ellos en el mercado de verano. La ventana de ofrecimientos no la cerramos, pero queremos que sea reducida. A nivel de base, el crecimiento ha sido espectacular. Buscamos darle contenido a ese trabajo en las próximas fechas. El próximo año saldrán a la luz varios modelos para orientar a los entrenadores de la cantera. Con estas dos vías (cantera y secretaría técnica), pretendemos dar continuidad al proyecto. Unionistas debe nutrirse de estas dos vías para ser viable. Buscamos tener un filial, estamos intentándolo y se anunciará cuando se consiga.

Balance seis primeros meses: el sueño iba por ahí. Crear un equipo que se mantenga y que lo haga sin problemas. La nota para esta primera vuelta es muy alta y lo que más me satisface es que el equipo tiene un estilo propio. El equipo ha mostrado su identidad incluso cuando ha perdido. Somos competitivos cada domingo, al margen de que el balón entre o no. Dentro de la estabilidad que queremos dar al club, no buscamos dar giros en el estilo. El objetivo para el año que viene es la continuación (modelo 2.0). Ya no seremos debutantes y vamos a jugar en un campo de hierba artificial. Roberto Aguirre ha sido renovado y entrenará al equipo el año que viene. A nivel de plantilla buscamos la estabilidad también. Por eso hemos renovado a Ayoze Placeres para el próximo año y ya son Ayoze, Lluis, Admonio, Góngora, Ribelles, De la Nava y Piojo los que tiene contrato para el próximo año.

Renovación de Aguirre: ha sido muy fácil llegar a un acuerdo. La idea viene de octubre. Cuando nos confirmaron lo del Reina Sofía, hablamos y rápidamente llegamos a un acuerdo.

Más renovaciones: he tanteado un poco a la plantilla y lo vamos viendo. Durante el mercado de enero, bastante vamos a tener con defender lo que surja como para meternos en más renovaciones. Ha habido un momento hasta ahora en el que procedía hacerlo, pero como no tenemos urgencias esto se para ahora. Se retomará en febrero este tema.

Llegadas y salidas: somos conscientes de que pueden pasar cosas. He hablado con los jugadores y alguno no está del todo contento porque quiere jugar más. No queremos a nadie forzado, pero estamos preparado por si nos mueven alguna pieza.

Admonio: espero que se aclare cuanto antes. A principios de enero debería darse una solución definitiva, pero todavía la realidad es que hay diferentes posibilidades. A mi me gustaría que Admonio se quedará hasta junio y voy a hacer todo lo posible. Tiene un año más de contrato y existe la posibilidad de que se quede ahora y el año que viene. Si tiene posibilidad de ir a Segunda División intentaremos que su salida sea en verano.

Oferta por jugadores: no tengo constancia de que vaya a llegar ninguna oferta por algún jugador.