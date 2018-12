Acuerdo para que las construcciones de piedra en seco sean reconocidas como Patrimonio Inmaterial

Viernes, 28 de diciembre de 2018

La Diputación pedirá a la Junta la tramitación correspondiente para que sean incluidas en el listado de la UNESCO

La Diputación solicitará a la Junta de Castilla y León la tramitación correspondiente para que la técnica constructiva de la piedra en seco tradicional en la provincia de Salamanca se incorporen a la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO “como parte significativa de las identidades provinciales salmantinas."

La propuesta ha sido aprobada por el PP y Ciudadanos, mientras que Ganemos se abstuvo y el PSOE votó en contra, ya que los socialistas presentaron su propia moción sobre el mismo tema, que finalmente no salió adelante al ser rechazada por el PP. El diputado de Cultura, Julián Barrera, no ocultó su malestar por esta postura del Grupo Socialista, al que acusó de haber “utilizado un texto que no es política para hacer política”.

El acuerdo conlleva solicitar a la Junta de Castilla y León que realice las gestiones oportunas ante el Gobierno de España y la UNESCO, para la inclusión de la región de Castilla y León o, cuando menos, de la provincia de Salamanca, en la relación de áreas geográficas de referencia que forman parte del dossier de la candidatura nº 01393, aprobado el 28 de noviembre de 2018, y que integra ‘El arte de la construcción en piedra seca: conocimientos y técnicas’ en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, desde la Corporación Provincial, a través del Instituto de las Identidades, se prestará todo el apoyo que requiera la Junta de Castilla y León para resolver esta laguna, “ya que resulta innegable el carácter identitario de esta técnica de la construcción en piedra seca en sus múltiples aplicaciones, como parte irrenunciable del legado cultural tradicional de la provincia de Salamanca”.

Mociones rechazadas

Junto a la moción del PSOE para el reconocimiento de las construcciones de piedra en seco, el pleno ha rechazado otras iniciativas presentadas por la oposición como el plan soliciatado por el PSOE para el acceso a las nuevas tecnologías en el mundo rural o la referida a la implantación de Parques Comarcales de Bomberos Profesionales. Tampoco contó con el apoyo del PP la iniciatia de Ganemos para la promoción del turismo cinegético y de pesca recreativa porque “es algo que ya se está haciendo”, según explicó el diputado Javier García Hidalgo.