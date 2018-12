El Ayuntamiento convocará más plazas de Policía Local para cubrir las jubilaciones anticipadas

El pleno ha dado luz verde a la moción conjunta presentada por Ciudadanos, y respaldada por PP y PSOE, para que el Ayuntamiento convoque más plazas de Policía Local en la Oferta de Empleo Público de 2019. El portavoz, Alejandro González, recordó que en Salamanca son unos 37 agentes los que pueden acogerse al reciente Real Decreto sobre jubilación anticipada. La medida entra en vigor a partir del 2 de enero y a ella podrán acogerse los policías locales, con el requisito imprescindible de superar los 15 años de trabajo como agentes. Esta medida afecta en Salamanca a unos 37 efectivos ya que otros mandos, que cumplen los requisitos, no están interesados en jubilarse.

González Bueno, que lamentó que Ganemos no se haya sumado a esta moción conjunta “que beneficia tanto a estos funcionarios como a los salmantinos”, afirmó que es necesario implementar un cambio en los procesos de selección del personal y reducir, en la medida que fuera posible, los trámites para suplir las vacantes que faltan por cubrir en este Cuerpo de seguridad”. “Salamanca es una ciudad segura pero no podíamos permitir que hubiera una carencia de Policía Local pues es necesario mantener el nivel de atención y cuidado al ciudadano, no podíamos consentir que este servicio se viera mermado”, explicó.

La entrada en vigor del RD permitirá que los policías locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor al número de años que hayan trabajado como agentes municipales. En todo caso, la edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse en más de 5 años o seis años si cuentan con 37 años de actividad y cotización.