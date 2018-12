Herrera, Mañueco, y las políticas del pasado que tanto gustan a sus votantes de Castilla y León.

Resulta bastante evidente que los problemas derivados de la incidencia de las acciones humanas sobre el Clima es una de mis mayores preocupaciones. En esa máxima de “piensa globalmente, actúa localmente” suelo prestar más atención a lo que hacemos en nuestra ciudad y provincia, aunque nos asemejemos a un grano de arena en el desierto. Pero esto no impide que podamos ampliar los horizontes, sobre todo cuando últimamente he mencionado trabajos que muestras que la contaminación viaja.

Hace unos años comentaba el problema del carbón en Catilla y León, su incidencia en el empleo en una región con una atonía económica y laboral suicida, recordando que los mineros estaban condenados a desaparecer. Nadie discute los problemas ambientales de la quema de carbón para producir energía eléctrica, que en España se agudiza con su poca competitividad y calidad. Y como suele ser demasiado habitual, lamentaba la falta de un plan realista y con fondos suficientes para reconducir las economías de las zonas afectadas, Garoña es un buen ejemplo.

Ahora que la minería del carbón pasa a ser una anécdota histórica, tres años después, se vuelve a la carga con las centrales térmicas que importan carbón de otros países, y que pagamos todos. Recordemos que la transición energética es una política acordada por los gobiernos de la Unión Europea, con demasiada frecuencia se suele “olvidar” quién sustenta a ese organismo internacional, ahora en España con el PSOE al frente y hasta hace pocos meses el PP. Esas centrales térmicas cerraran en 2020, y lo único que se le ocurre a las Comunidades Autónomas afectadas es pedir una transición justa y que se alargue su vida útil. Juan Vicente Herrera decía esta semana que “Lo que estamos pidiendo es estabilidad, ideas claras, plazos y objetivos claros para que no haya incertidumbre”. Teniendo presente que esto se sabe desde hace tiempo, ¿por qué eso no está hecho?, ¿por qué no se han diseñado y realizado medidas de transición justa antes?

Vista la experiencia, las medidas serán buscar algún inversor, acompañado de subvenciones públicas, exenciones fiscales y demás. Y esto ya sabemos en qué acaba, Vestas es el último ejemplo, ¿de verdad que no hay otra manera de hacer las cosas? Ya sé que el noeliberalismo rampante que nos gobierna, y que demuestra con frecuencia que en regiones como la nuestra no sirve para mucho, sólo permite la iniciativa privada, eso sí abundantemente subvencionada con fondos públicos y en términos de paraíso fiscal. Por cierto, si alguien todavía no lo sabe, una propietaria de una térmicas es Endesa, que pertenece a la eléctrica ENEL propiedad del gobierno italiano. Es de suponer que los políticos que se retiran a los consejos de administración de eléctricas y petroleras están ahí para ayudar a pilotar la transición energética.

El carbón es la mayor fuente de emisiones de CO 2 , sin embargo desde la Cumbre del Clima de París se ha ampliado la potencia instalada de centrales de carbón en todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía advirtió hace poco que ese mundo no puede cumplir con el Acuerdo de París si se construyen más plantas de energía de combustibles fósiles contaminantes. Según un reciente informe, las centrales de carbón son responsables de 22.000 millones de euros de costes sanitarios en Europa y 7.600 muertes prematuras, 1.200 y 410 en España respectivamente. Según el último informe del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC), al menos dos terceras partes de la energía del carbón debería eliminarse gradualmente para 2030 si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Claro que esto supone repensar el modelo energético y económico en el que vivimos.

Informe europeo “Last Gasp: The coal companies making Europe sick” (Último aliento: Las compañías del carbón que están enfermando a Europa) de la plataforma Un futuro sin carbón:

https://beyond-coal.eu/download/last-gasp/?wpdmdl=72326