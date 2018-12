Quién tiene más probabilidades de ganar La Liga

Jueves, 27 de diciembre de 2018

A priori, el que tiene más posibilidades es el Barça. El equipo de Barcelona se ha reforzado a consciencia este verano para no llegar exhausto a final de temporada deportiva. Los culés quieren seguir dominando el principal campeonato doméstico. Si mantienen el nivel del año pasado, son firmes candidatos para el título. Pero no hay que olvidar a Real Madrid y Atlético. Si el Barça duda en algún momento de la temporada, los dos equipos de la capital estarán al acecho para conseguir La Liga. Seguramente será una de las temporadas más emocionantes de los últimos años.

Quién llegará más lejos / quién ganará la Champions

Lo más seguro es que los tres equipos, si no hay un desastre en mayúsculas, llegarán hasta cuartos. El Real Madrid, flamante campeón de las últimas tres ediciones, querrá sumar un nuevo trofeo a su vitrina. Este acto se ve muy complicado, ya que no solo los principales competidores de La Liga se están reforzando, sino que también lo están haciendo los europeos. Los merengues son el equipo a derribar en Europa, por lo que sus rivales tendrán un punto extra de motivación cuando jueguen contra ellos. Pero no hay que dudar que el Real Madrid luchará hasta el final. El Atlético, después de dos finales perdidas en los últimos años contra su rival de la capital, querrá levantar su primera ansiada Copa de Europa. Y, además, en su estadio. El equipo se ha reforzado a consciencia este verano. Seguro que más de un colchonero sueña con levantar estas apuestas Champions, y si es frente al Real Madrid, más que mejor. El FC Barcelona, después de tres temporadas sin pasar de los cuartos de final, quieren superar esta barrera que ya se está convirtiendo en psicológica. Aunque Messi todavía tiene mucho fútbol en sus botas, la edad no perdona. Cada temporada que pasa tiene menos opciones para levantar de nuevo con la Champions. Él, y todo el equipo también, saben que están atravesando una de las etapas doradas de la historia del club. Y no querrán desaprovechar, de nuevo, esta oportunidad.

Quién será el máximo goleador

Con la marcha de Cristiano Ronaldo, parece bastante claro que Messi ha perdido a su principal rival goleador. Si el crack del Barça continúa al nivel de las últimas temporadas, no tendrá competidor para convertirse de nuevo en pichichi. Y a lo mejor también ganar, otra vez, la bota de oro. El único que parece que le puede hacer sombra es su compañero de equipo Luis Suárez. Si conserva el olfato goleador a lo largo de toda la temporada (a veces atraviesa algún período irregular), puede llegar a disputarle el pichichi al argentino. Y de los otros equipos, a no ser que Bale, Benzema, Griezmann y compañía destapen su faceta goleadora, poco podrán hacer frente a Messi.

Quién ganará la Copa del Rey

El Barça, equipo más laureado de esta competición, es el principal favorito. Además, ha ganado las últimas cuatro ediciones. Puede ser que este año concentren más las fuerzas en la Champions, por lo que se olviden un poco de esta competición. Si en La Liga y la Champions Real Madrid y Atlético pierden opciones a principio de temporada, la Copa del Rey puede ser un título de consolación. Tampoco se tienen que descartar otros equipos como Sevilla y Valencia. Si fallan los tres grandes, estos tendrán posibilidades. Otros equipos, como Espanyol o Betis, pueden tener también sus opciones y levantar el título como hicieron en un pasado no muy lejano. La temporada está a punto de empezar. Ya llega el momento de descansar y disfrutar del deporte rey. ¡Qué gane el mejor