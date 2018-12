Los neumólogos insisten en subir el precio del tabaco e implantar el empaquetado genérico

Sábado, 29 de diciembre de 2018

El consumo diario de tabaco alcanza al 34% de la población, lo que supone volver a cifras correspondientes a 1997, según se desprende de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2017-2018, elaborada por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y publicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha puesto su atención en las cifras relativas al consumo de tabaco, dado que los datos muestran que el consumo de drogas en España se ha estabilizado, excepto el cannabis y el tabaco. En 2017, el 69,7% de la población de 15 a 64 años reconocía haber fumado alguna vez en la vida, el 40,9% en el último año, el 38,8% en el último mes y el 34% diariamente en el último mes, lo que significa 3,6 puntos porcentuales más que en el 2011.

Además, la encuesta señala también que dos de cada tres fumadores se ha planteado dejar de fumar y que, de ellos, dos de cada tres lo han intentado. En cuanto al cigarrillo electrónico, EDADES muestra que el 8,8% de la población de 15 a 64 años lo ha usado alguna vez.

"Ante estos datos preocupantes, como sociedad científica que representa a los profesionales de la salud respiratoria, SEPAR pone su larga experiencia en tabaquismo, tanto en investigación como en asistencia clínica, a disposición del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para corregir esta tendencia al alza. De modo práctico, proponemos cinco acciones que permitan frenar el incremento del número de fumadores en España", ha afirmado el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR.

Estas son las medidas:

1.-Incrementar el precio del tabaco. En una revisión en EEUU del impacto del precio del tabaco sobre la prevalencia de tabaquismo durante un periodo de 15 años (2001-2015), el incremento de los impuestos se asoció a una disminución en el número de fumadores. Este efecto fue mucho más evidente entre los adolescentes y las clases sociales más desfavorecidas.



2.- Vigilar y controlar el cumplimiento de la actual Ley de consumo de tabaco en lugares públicos, sobre todo aquellos relacionados con el cumplimiento de la legislación en bares, terrazas y restaurantes. Según se indica desde SEPAR, la actual normativa española ha tenido un impacto relevante para frenar el consumo de tabaco, pero la organización considera que hay que seguir vigilando e implementado la ley "sin bajar la guardia", pues las medidas de control del tabaquismo en los lugares de ocio y públicos que la norma contempla como libres de humos se asocian, según un estudio, a la disminución de las tasas de tabaquismo, a un menor consumo de cigarrillos y a mayores posibilidades de hacer un intento serio de abandono.

3.- Extender la regulación del consumo de tabaco a otros espacios públicos, como parques, playas, etc. Para SEPAR, hay que seguir avanzando en la regulación del consumo del tabaco y, además, profundizar y concienciar a la población general para evitar el consumo de tabaco en espacios privados como domicilios y coches. Estas medidas han demostrado una gran aceptación entre hogares de personas fumadoras y no fumadoras, y 9 de cada 10 adultos en España estarían a favor de no permitir fumar en coches privados, si hubiese menores.

4.-Implantar el empaquetado genérico. Esta es una de las medidas de control de tabaquismo más debatidas, en los últimos tiempos por el rechazo que genera entre las compañías tabaqueras, pero SEPAR destaca que su eficacia está demostrada, ya que aumenta el interés en dejar de fumar y favorece la actitud negativa hacia el inicio del tabaco.



5.- Facilitar el abandono del consumo del tabaco a los fumadores. Se trata de una medida fundamental. Consistiría en varios aspectos: aumentar la oferta de asistencia sanitaria pública a los fumadores para ayudarles dejar de fumar; incrementar el número de unidades de tabaquismo en la red pública sanitaria y financiar los tratamientos del tabaquismo. En una reciente revisión de la Cochrane, las intervenciones públicas en forma de subvención de tratamientos aumentan la proporción de fumadores que intentan dejar de fumar, más fumadores usan tratamientos farmacológicos y la eficacia o éxito en el abandono es mayor.

Como recuerda el Dr. Jaime Signes-Costa, coordinador del Área de Tabaquismo de SEPAR, estas no son propuestas nuevas, sino "medidas que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ya hace tiempo estamos estudiando y reclamando por su efectividad y que están avaladas por estudios científicos realizados en muchos países".

Fuente: saludadiario.es