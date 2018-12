Un Torneo de FIFA19 abrirá este miércoles la Videogame Party 2018

Martes, 25 de diciembre de 2018

A lo largo de los dos días del evento, también habrá torneos de F1, Dragon Ball Z, Mario Kart 8 y Just Dance

Personas de todas las edades –pero especialmente niños y jóvenes- disfrutarán durante las jornadas del miércoles y el jueves en Ciudad Rodrigo de la 3ª Videogame Party promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.

La Videogame funcionará como en años anteriores de 11.00 a 20.00 horas en el gimnasio del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, por donde habrá repartidos una veintena de puestos de última generación, incluyendo simuladores de conducción de Fórmula 1, juegos de realidad virtual o máquinas Arcade.

Como atractivo añadido, a lo largo de los dos días de la Videogame habrá torneos de los videojuegos más votados durante las últimas semanas en la web juventudciudadrodrigo.com. Estos videojuegos han sido FIFA 2019, Fórmula 1, Dragon Ball Z y Mario Kart. Además, como sorpresa, se ha decidido organizar un torneo sobre el videojuego Just Dance, gracias al patrocinio de DT Informática. Los interesados en participar en estos Torneos deben apuntarse de forma virtual en el Portal Joven o en el mismo gimnasio del IES Tierra.

La Videogame se abrirá en la mañana del miércoles con un torneo de FIFA19 (con Xbox One), que comenzará a las 12.00 horas. Por la tarde, desde las 17.00 horas, será turno para un Torneo de Mario Kart 8 con Wii U. El jueves habrá una triple cita. A las 12.00 horas, de Dragon Ball Z (con PS4); a las 16.00 horas, de Fórmula 1 (con los simuladores de conducción); y a las 17.00h., de Just Dance (con Xbox One).