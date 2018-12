La ceramista Mariasun Chico ofrece su obra artística y su solidaridad en una exposición en Lumbrales

Martes, 25 de diciembre de 2018

La muestra recoge una amplia colección de obras en modelado y esmaltado de variada temática que se ponen a la venta por un proyecto solidario

La ceramista Mariasun Chico Fregeneda muestra por primera vez en su pueblo natal, Lumbrales, su extensa obra escultórica fruto de su creatividad, su formación y su trabajo durante más de 30 años. En esta actividad colabora el Ayuntamiento de Lumbrales.

Aficionada desde siempre a la cerámica y otras artesanías, Mariasun Chico se formó en la escuela municipal de escultura de Ermua (localidad donde reside) y en la actualidad es miembro del colectivo de ceramistas Buztin-Gorri Elkartea de Ermua.

En la colección de escultura, expuesta en la planta baja del Hogar del Jubilado hasta el día 29 de diciembre, se recogen piezas de variada temática, elaboradas con las técnicas de modelado y esmalte y algunas rematadas con pinturas acrílicas. Hay piezas relacionadas con los usos y costumbres del pueblo de antaño, como planchas, fuelles, molinillos y una amplia muestra de las típicas cucharas y de las bandejas que se utilizaban para distintas labores del hogar. También está plasmado el trabajo del campo, en un trío de esculturas realizadas en homenaje a su padre, Faustino Chico.

Una amplia muestra de botones charros, distintos motivos de Lumbrales y otros de influencia eskalduna, figuras y máscaras de temática africana se distribuyen por la sala, junto a una amplia colección de Meninas, de original y colorido diseño.

INICIATIVA SOLIDARIA

Esta muestra artística, reflejo de la labor creativa en la que la artesana lumbralense plasma sus sensaciones y emociones, tiene además una interesante vertiente solidaria, en apoyo al proyecto Tabiok, promovido por Carmen (la hija de la artista) y Miguel. Con el proyecto Tabiok, la pareja va a participar en un Raid solidario por el desierto, el Raid Pandemónium, que celebrará su séptima edición en abril de 2019, y que además de la aventura, tiene una finalidad solidaria, con la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de las zonas más desfavorecidas de Marruecos. Los participantes en el raid transportan material escolar, ropa, juguetes, etc, que aportan ellos mismos, y que van repartiendo directamente a los vecinos de los pueblos por los que discurre la carrera (la cordillera del Atlas y el desierto vecino en la edición de 2019).

Los promotores del proyecto Tabiok están recaudando fondos para adquirir materiales para el raid y Mariasun Chico ha decidido “poner su granito de arena”. Con ese objetivo ha donado tres piezas de su colección, que serán rifadas entre los compradores de las papeletas puestas a la venta en las exposiciones de Lumbrales, San Felices y Ermua.

Además, la ceramista ha puesto a la venta varias de sus obras. “Siempre me ha costado desprenderme de mis piezas y nunca he vendido una pieza y no voy a seguir vendiendo después de esto” afirma Mariasun Chico, que explica que el dinero recaudado con las papeletas y las ventas “va a ir íntegramente para que el proyecto Tabiok sea una realidad” añade la escultora.

La exposición se puede visitar en la planta baja del hogar del jubilado hasta el día 29 de diciembre, de las 17 a las 20 horas.