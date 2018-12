¡Basta ya!

Martes, 25 de diciembre de 2018

Todos nos hemos estremecidos y consternados con el asesinato de Laura Luelmo por un psicópata, un depredador con una anormalidad patológica.

Es incomprensible como un partido político llamado VOX, de extrema derecha, lleva en su programa retirar la ley de protección de género, pareciera que quieren abrir la veda para esos depredadores que asesinan a mujeres indefensas.

Laura era una mujer comprometida como miles de mujeres y hombres en este país contra la violencia de género, soy de los que piensa que sin feminismo no hay democracia, en el diseño que ella aportó al 8M, lo decía muy claro “Tu oportunidad eres tú”-

Aún recuerdo la manifestación de las mujeres en el 8M, donde miles de mujeres acompañadas de miles de hombres nos manifestamos, así como el martes día 18 frente al Ayuntamiento en la Plaza Mayor, y de esas manifestaciones tienen que aprender nuestros políticos para legislar y terminar con estos asesinatos.

Es cierto que no se debe legislar en caliente sino con la mente clara y sosegada, pero algo habrá que hacer para que estos psicópatas no anden sueltos por la calle, que sean eficaces, que se determine claramente, por expertos en psicología y psiquiatría qué medidas hay que tomar para que estos asesinos no tengan permisos en donde está claro son reincidentes.

Por supuesto que estoy en contra de la Prisión Permanente Revisable, así como en contra de la pena de muerte, porque se ha demostrado no solucionan el problema, sino más bien lo agudizan pues tenemos que tener un país donde haya unas buenas leyes adecuadas al daño que se haya hecho y a evitar que se repitan.

Algunas veces me asaltan las dudas sobre cuáles serían las leyes adecuadas, pero para eso están los expertos, y que los que legislan se pongan a trabajar y que las cárceles han de ser para rehabilitar, y no para que los presos más crueles y violentos tengan la admiración de los otros presos.

Y desde luego, a que el preso que haya violado o asesinado no obtenga los permisos de salida, pues a Lura nadie la puede dar un permiso para que esté de nuevo entre nosotros.

Luego están algunos medios de comunicación creando un morbo exacerbado, con periodistas carroñeros que cada día se saltan varias líneas rojas por aglutinar audiencia y por tratar de rentabilizar su negocio.

Lo que ocurrió en “El Campillo” no ha sido un crimen pasional, como tampoco de violencia doméstica, Laura fue abordada por un criminal indeseable y es muy penoso que mientras los hombres podemos pasear sin miedo por cualquier lugar de día o de noche, las mujeres lleven en su interior el miedo y no sean libres de poder caminar por donde les apetezca y a las horas que les apetezca solas.

Es cierto que somos uno de los países donde menos asesinatos se cometen, la inmensa mayoría de presos son por otros temas, pero eso no nos debe dejar bajar los brazos, así que trabajemos por un país que no sea el “Oeste” sino con orden y concierto, que se legisle en frio y con unas cárceles donde se regenere y rehabilite adecuadamente a los reclusos, donde no se le den permisos a los asesinos y violadores, consigamos una sociedad sin miedo, en la que se pueda vivir en paz y en libertad.

Andrés Barés Calama