266

¡Qué suerte tengo! No celebro Papá Noel, que me parece una fiesta impuesta por marcas comerciales. Me ahorro una pasta en regalos, no degrado el medio ambiente con tanto envoltorio y tanto lacito. Y nunca me desilusiono porque el gordo de rojo me haya traído algo que no me gusta.

¡Qué suerte tengo! ¡Y es gratis!