¿Felices fiestas o Feliz Navidad?

Cuando alguien me dice una de estas dos expresiones, se lo agradezco, porque indica que se acuerda de mí, que soy alguien para esa persona y que ambos expresamos ese deseo de felicidad mutua. El deseo es lo más profundo que tenemos en nuestra personalidad, más que las ideas, más incluso que las creencias y mucho más hondo que todos los saberes y –como se dice ahora- competencias que hayamos podido acumular a lo largo de nuestra etapa de formación o en la siempre necesaria actualización profesional.

Pero a mí lo que me gusta oír y, sobre todo, decir, es “¡Feliz Navidad!” De hecho tenía la costumbre de deseárselo a alumnos, compañeros, amigos y feligreses en cualquier época del año, incluso en agosto y en bañador, con la consiguiente sonrisa e incluso ironía bienintencionada de mi interlocutor, que solía prolongar el saludo con el consabido “y próspero año”, a lo que yo respondía: no, que eso es en enero; sí, pero lo de Navidad tampoco toca ahora; depende de cómo se mire, porque cualquier día es bueno para que nazca el Señor en mí, en ti, en nosotros, lo cual es válido incluso en el caso de los ateos, pues yo puedo desearles que se encuentren con Jesucristo y, a la par, respetar que les parezca que no se han encontrado con Él o que no les importa. Y es que, a un amigo, a una persona que aprecio o con la que trabajo codo con codo, aunque sea ateo, no puedo desearle sino lo mejor, lo que me parece que es mejor.

Me ha llegado un mensaje de guasap, al parecer procedente del convento de Dominicas de Lerma, que explica con toda claridad el significado de esa mi expresión favorita. No sé qué dirán los filólogos, que de todo hay en la viña de la sabiduría, pero a mí me parece bien traído. La palabra Navidad vendría del Latín “Nativitate”, que significa: “Nati” es nacimiento, “vita” sería “de la Vida” y “te”, para ti. Nati-vita-te, o sea, Navidad. Desear Feliz Navidad es desear el nacimiento de la Vida para ti. Esto es lo que siento y te deseo para estos días, continúan las Dominicas de Lerma, que la Vida nazca para ti, que tengas Vida, que nada ni nadie te estropee y mucho menos te quite la vida. Todo un Dios toma carne humana para que seas feliz; Él, que es la Vida, quiere compartir su Vida con la tuya, con la mía…Y eso no es cosa de unos días, sino de todos los días, también en agosto y con bañador.

Ahora se está imponiendo la expresión “Felices Fiestas”, que no me dice mucho…serán manías mías, o será que se acostumbra uno a todo, incluso a la fiesta, a lo bueno…y con el exceso de costumbre, aumenta exponencialmente la posibilidad de aburrimiento. Y es que en esta ciudad –voy a exagerar un poco- vivimos en una fiesta permanente. Los “findes” duran lo mismo que el resto de la semana, pues de jueves a domingo hay la misma distancia que de lunes a jueves, para que sea cierto aquella expresión de “me pasó hace ocho días”, cuando en realidad fue hace una semana, o sea, siete días, porque en la fiesta no rigen del todo las Matemáticas; parece que han decaído un poco las “despedidas de soltero”, o tal vez será que los disfraces son ahora menos horteras; las “fiestas de Facultad”, copiando a la de Matemáticas, son “ene” a lo largo del curso y habiendo tantas Facultades y ateniéndonos a la ley no escrita de que no deben solaparse, salen “una piara” de días de fiesta a lo largo del curso, que no es lo mismo que el año, como bien se ve en la Nochevieja universitaria, porque es bien sabido que, en la Modernidad, cada uno empieza el año cuando le peta; vivimos en una época plural y secularizada, pero la Inmaculada –dogma asaz incomprensible a no ser para la fe- no puede dejar de hacer puente festivo con la Constitución y la Semana Santa santa no será, o sí, pero festiva lo es…sí o sí. Y luego están los cumples, las bodas por lo civil o por lo criminal, las cenas de empresa, las fiestas patronales, que a pocos amigos que tenga uno en cualquier pueblo, puede estar de fiesta permanente. Bueno, ya dije que iba a exagerar…

¡Feliz Navidad! Y Próspero Año, con permiso del Gobierno y de “los mercados”.