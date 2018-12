Sacyl impulsa un gestor de pruebas para clasificar a los pacientes por prioridades en las consultas

Lunes, 24 de diciembre de 2018

Los hospitales de Sacyl comenzarán a pilotar en enero el gestor de peticiones de pruebas diagnósticas, el paso previo para que se puedan comenzar a clasificar a los pacientes por prioridades y se pueda aplicar el decreto que obligará a Sacyl a cumplir los plazos máximos para que sean recibidos en la consulta del especialista. Con este decreto de demora máxima, aún sin aprobar, los usuarios de Sacyl accederán a un nuevo derecho, al de poder acudir a un centro privado cuando el sistema público agote los tiempos.

El pilotaje está previsto en el Hospital General de Segovia, y el Santos Reyes, en Aranda de Duero (Burgos), y aún no hay fecha para que arranque. No obstante, la previsión es que sea en enero, a más tardar, debido a que ya está todo listo para que los profesionales puedan comenzar a probar el aplicativo, detecten fallos y se afine en funcionalidades. El siguiente paso será extender el gestor al resto de centros de manera paulatina, ya que se trata de un implantación que no es sencilla. La previsión es que el sistema de registro esté funcionando en todos los hospitales cuando acabe el año.

Ordenación por prioridades

La aplicación permitirá que Sacyl disponga de un sistema homogéneo para indexar pruebas y, por tanto, con una visión más ajustada a la realidad de cuál es la lista de espera. Para ello, obligará a los profesionales a indicar si se trata de una primera prueba o de seguimiento, algo que en estos momentos no ocurre en todos los centros, ni servicios. Otra de las ventajas reside en que se ordenarán las pruebas por prioridades clínicas, cuestión necesaria para aplicar el futuro decreto de garantías de demora máxima que, a falta de su aprobación, marcará un tope de unos 15 o 20 días para una prueba preferente.