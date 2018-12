El Salamanca UDS sigue en descenso y no cumple con el objetivo marcado para 2018

Lunes, 24 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS ha fallado en el objetivo que se marcó para cerrar el año: abandonar los puestos de descenso, ya que el equipo dirigido por Antonio Calderón no ha podido cumplir con la meta que se había marcado a sí mismo, a pesar de que ha conseguido revertir la nefasta situación en la que se encontraba inmerso en los últimos meses tras encadenar seis partidos sin conocer la derrota.

Los blanquinegros han conseguido fijar una idea y un estilo de juego en las últimas semanas con el cambio de esquema al 5-3-2 gracias al ingenio de su ‘nuevo’ entrenador. Sin embargo, los resultados no han acompañado del todo, puesto que el Salamanca UDS ha cosechado varios empates en encuentros que debería haber logrado ganar.

Por todo ello, los del Helmántico se han quedado a un punto de salir de los puestos de descenso directo, ya que está situado en decimoséptima posición, a un punto de disputar el playout y a dos de la salvación.