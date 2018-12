Más de 200 muertos y centenares de heridos por un tsunami en Indonesia

Domingo, 23 de diciembre de 2018

Más de 220 personas perdieron la vida, 843 resultaron heridas y 28 permanecen desaparecidas a raíz del tsunami que golpeó anoche las costas del Estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Sumatra y Java, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Todas las víctimas son de nacionalidad indonesia y el número «podría subir» a medida que se acceda a lugares donde no han llegado hasta el momento los servicios de emergencia, apuntó Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de BNPB. Las autoridades creen que el tsunami se creo a partir de un corrimiento de tierra submarino producido por la erupción del volcán Anak Krakatau, que no activó las alarmas al no registrarse un potente terremoto. Cientos de hogares y edificios han resultado gravemente dañados como consecuencia del maremoto, que ha golpeado las costas que rodean al estrecho de la Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra.

Fuente: https://www.abc.es