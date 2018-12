Carlos Molina: “Me quedo al 100% en Unionistas”

Sábado, 22 de diciembre de 2018

El guardameta del conjunto charro disipó todas las dudas con respecto a su futuro y confirmó su continuidad en el club de Las Pistas

La gran temporada de varios jugadores de Unionistas en su debut en Segunda División B no ha pasado desapercibida para muchos equipos punteros de la categoría de bronce, o incluso de plata, del fútbol español. Sin embargo, el futuro de Carlos Molina en el club de Las Pistas está garantizado “al 100%”, según las palabras del propio guardameta.

Valoración del partido: “Creo que era el día idóneo para jugar un partido así. Es verdad que llevamos muchas jornadas haciendo bien las cosas, pero la realidad es que el marcador refleja un resultado muy abultado con el 4-0 y que parezca que hemos hecho más de lo habitual, pero pienso que el equipo sigue con las mismas ganas.

Racha de doce partidos sin perder: “La clave de nuestra buena racha está en el trabajo diario y en creer en lo que hacemos todos los días y tenemos que hacer todo lo posible para que consigamos el objetivo”.

Futuro: “Si me llega una oferta importante, me voy de vacaciones siendo de Unionistas y vuelvo siendo de Unionistas. Me quedo al 100%”.