“Creo que Admonio estará con nosotros a la vuelta del parón”

Sábado, 22 de diciembre de 2018

El técnico asturiano de Unionistas de Salamanca se mostró muy satisfecho por la gran victoria conseguida por su equipo en el último partido del año

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo frente al Coruxo (4-0) en el mejor partido en ataque realizado por los salmantinos en lo que va de temporada.

Valoración: estoy contento por ganar así. Nos vamos con muy buen sabor de boca ante un buen equipo.

Ambiente en la grada: suelo escuchar poco porque estoy metido en el partido. Con la victoria se ha visto un ambiente muy relacionado con lo que se estaba viendo sobre el campo y la rubrica se ha visto al final. Estoy feliz por dar esta alegría a la afición en casa y de que puedan disfrutar del equipo.

Carlos de la Nava: está en muy buen momento. Nos ha aportado mucho y ha influido en el juego. Ha hecho un partido extraordinario. Lleva una serie de partidos a gran nivel. Haber marcado pronto ha influido en todo lo que ha ocurrido.

Despedida de Admonio: él ha pedido el cambio porque tenía molestias. Además, tenía tarjeta amarilla y era para evitar una segunda tarjeta y que las molestias fueran a más. No buscabámos más. Creo que estará a la vuelta de las vacaciones y estoy seguro de que estará ante el Rápido.

Fichajes: hoy he recibido un buen regalo. Nos vamos a casa de la mejor manera. No hay mejor regalo de Papá Noel que irnos con lo que ha hecho el equipo.

Parón: no vamos a parar. Vamos a seguir. Los jugadores se llevan trabajo y deberes estos días a casa. El objetivo es no parar. El viernes volvemos a entrenar porque el domingo tenemos un partido amistoso. Intentamos que no nos distraiga absolutamente nada. Se tienen merecido el descanso.

Gran primera vuelta: la hubiera firmado al principio. Son muchos puntos. Afrontamos la segunda vuelta con normalidad porque es un grupo muy complicado en el que reina la igualdad. No nos mantendremos con los puntos que tenemos. Para seguir en esta línea tenemos que seguir mejorando. Debemos de seguir porque es un grupo difícil y exigente.