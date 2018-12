Unionistas descarga su tormenta perfecta en ataque ante el Coruxo (4-0)

Sábado, 22 de diciembre de 2018

El equipo entrenado por Roberto Aguirre realizó ante los gallegos su partido más completo y efectivo en ataque para llevarse los tres puntos en el último encuentro del año

Unionistas de Salamanca cerró el año competitivo esta tarde ante el Coruxo de la mejor manera posible. Los salmantinos consiguieron una importante victoria (4-0) frente a un rival directo en la clasificación en su mejor partido de la temporada en ataque para acercarse a los puestos de play off y hacer soñar a su hinchada con una gesta histórica en la segunda vuelta.

Y es que a pesar de que Roberto Aguirre admitía en la rueda de prensa prevía al partido que “esperaba un partido más parecido al del Fabril que al del San Sebastián de los Reyes”, el partido frente a los gallegos no se pareció a ninguno de los dos. Y no se pareció por mérito de Unionistas, que dejo encarrilado el encuentro en apenas veinticinco minutos con los goles en propia puerta de la defensa del Coruxo primero y de Carlos de la Nava después.

Dos de los culpables del buen inicio de Unionistas en este partido fueron Javi Navas y Guille Andrés. Los dos jugadores blanquinegros colaboraron activamente en las jugadas de los dos primeros goles llevando el delirio y la alegría a la grada.

Con dos a cero (2-0) a favor de Unionistas se marchó el encuentro al descanso. El Coruxo tenía por delante cuarenta y cinco minutos para remontar el partido, al igual que hicieron en la pasada jornada ante el Real Madrid Castilla.

Pero eso no sucedió. Y no pasó porque, aún a pesar de empezar mejor que los locales la segunda mitad, Unionistas volvió a dejar claro que era su partido con dos goles más. Góngora marcó el tercero de penalti tras un derribo de la zaga del Coruxo a Carlos de la Nava. No contentos con tres goles, Unai Hernández se sumó a la fiesta con el cuarto tanto dejando claro que está de dulce.

Unionistas se despidió de las Pistas y de su público de la mejor manera. El equipo salmantino atraviesa un momento espectacular. La historia continuará en 2019.