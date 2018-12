Al Salamanca UDS le toca el Gordo en Boadilla (0-2)

Sábado, 22 de diciembre de 2018

El conjunto dirigido por Antonio Calderón logró una victoria balsámica ante el Internacional de Madrid en su pelea por salir del descenso directo gracias los goles de Indiano y Pablo González

Al Salamanca UDS le cayó el premio gordo en Boadilla del Monte al lograr su primera victoria a domicilio de toda la temporada tras vencer por 0-2 al Internacional de Madrid después de cuajar dos partes muy distintas en un partido muy competido: la primera, totalmente, para los locales y la segunda, decisivamente, para los charros, que encadenaron su sexto partido sin perder y se colocan con opciones reales para salir del descenso directo si el Navalcarnero pierde en casa ante el Deportivo Fabril.

El encuentro para el Salamanca UDS comenzó antes de que De Ena Wolf-Alonso, árbitro del colegio aragonés, pitase el inicio del partido, dado que Antonio Calderón comenzó a jugar sus cartas desde que se dio a conocer la alineación. Sobre el papel, el técnico volvió a apostar por su ya clásico esquema de juego: 5-3-2, cosa que así fue.

Sin embargo, hasta que el balón no rodó en el Ángel Nieto no se pudo apreciar un matiz muy importante ante la ausencia en el once inicial del capitán Antonio Amaro: Carlos Indiano, un jugador de corte creativo, de los que más de toda la plantilla, actuó como pivote, justo por delante de la línea de cinco defensas, mientras que Sergio Molina y Manu Molina jugaron como interiores. Una idea bastante sorprendente y que extrañó a gran parte de la afición desplazada a Boadilla del Monte.

El duelo arrancó con mucha igualdad por parte de ambos equipos, aunque Fer Ruiz trató desequilibrar la balanza en los primeros instantes de juego, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. El Salamanca UDS intentó sacar la cabeza, pero poco duró la alegría en casa del pobre, ya que el Internacional de Madrid estuvo a punto de adelantarse en el marcador con un remate de Fran Morante -ex jugador del conjunto blanquinegro en esta misma temporada, pero que fue rechazado por Movilla en los últimos días de la pretemporada- que se estrelló en el palo tras una acción muy mal defendida por los de Calderón.

Tras ello, el Salamanca UDS comenzó a desdibujarse y los madrileños ganaron terreno. Los del Helmántico no generaron ocasiones de serio peligro y solo tuvieron algún tímido acercamiento a la meta de Miguel Ángel a través de varias acciones a balón parado en toda la primera mitad, por lo que el choque llegó con el resultado inicial al descanso.

Tras la reanudación, el Salamanca UDS salió mucho más aseado al césped. Muestra de ello fue el primer tanto del partido en el minuto 55 de juego: Carlos Indiano remató de volea una espectacular contra entre Iván Calero y Víctor Mena que el centrocampista se encargó de enviar al fondo de las mallas para estrenarse como goleador con el Salamanca UDS en su segundo partido como titular. Un golpe de autoridad cuando más se necesitaba.

Sin embargo, los fantasmas de Navalcarnero volvieron a sobrevolar el pensamiento de los jugadores y aficionados del equipo charro: el Internacional comenzó a estirar líneas y los blanquinegros se quedaron durante unos instantes contra las cuerdas, pero Héctor Gómez activó a los suyos con un remate que se topó con el palo a la salida de un córner. Pese a ello, fue un espejismo, puesto que el Salamanca UDS se vio obligado a meterse atrás durante el resto del partido y Dani Sotres tuvo que salvar a su equipo en varias ocasiones, especialmente con un paradón espectacular a Morante que, a la postre, sirvió para que Pablo González, que jugó como falso 9, sentenció el partido con el 0-2 en el 82’ tras otra gran contra que condujo Fer Ruiz.

El Salamanca UDS logró la primera victoria de la temporada a domicilio y encadenó su sexto partido sin conocer la derrota tras vencer en Boadilla del Monte. Gran forma para empezar las vacaciones de Navidad, pero se avecinan curvas en el mes de enero en la carretera de Zamora…

FICHA TÉCNICA

Internacional de Madrid: Miguel Ángel; Aitor, Fran Morante, Moyano, Herrero; Pina (Rafa, min. 66), Muñiz, Calderón (Tamayo, min. 66), Alfonso; Rubén Ramos y Rufo.

Salamanca UDS: Sotres; Calero, Carvalho, Armando, Toño Vázquez, Víctor Mena; Sergio Molina, Indiano, Manu Molina; Héctor Gómez (Pablo González, min. 69) y Fer Ruiz.

ÁRBITRO: De Ena Wolf-Alonso (colegio aragonés). Amonestó con cartulina amarilla a Armando Lozano.

GOLES: 0-1, min. 55: Carlos Indiano, 0-2, min. 82: Pablo González.

ESTADIO: Ángel Nieto. Partido correspondiente a la decimooctava jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda División B.