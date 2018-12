Actúa vuelve por Navida

A muchos dirigentes de la Izquierda habría que exigirles que prometan menos y hagan algo más efectivo y menos decorativo por la causa republicana y por la gente. Sí, la gente, arriba o abajo, derecha o izquierda; esos millones de españoles que no les votaron y son alternativos republicanos, antisistemas, verdes-ecologistas, abstencionistas, comunistas, anticapitalistas, errejonistas transversales y socialistas más radicales, clases sociales trabajadoras desfavorecidas.

Se presentó hace año y medio Actúa, la plataforma ciudadana de Izquierdas y progresista –manifiestan ellos–, registrada luego como partido político. Bienvenida sea, dijimos entonces, si es que aportaba algo positivo a las fuerzas de la Izquierda española.

Ahora Actúa se viste de largo y vuelve por Navidad exhibiéndose como “el objetivo de aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada y frenar el auge de la extrema derecha en Europa”. Denuncian que “la Izquierda está perdida´ en España y no marca el paso de la oposición”. Y Llamazares acusa a Alberto Garzón de hacer "trampas” y buscar la disolución de IU en Unidos Podemos.

Pero creíamos, en aquel momento, que Actúa sobraba y confundía al personal, y lo reafirmamos hoy día también. Actúa es otro experimento añadido a la probeta política, que puede debilitar y fragmentar aún más la unión real de izquierdas y aumentar su falta de entendimiento. Dicen sabios "izquierdistas", entre ellos José A. Martín Pallín, jurista y ex magistrado del Tribunal Supremo, que lo esencial de la Izquierda es ser plural y diversa, en las ideas, en las formaciones y en las trifulcas. No sabemos si Martín Pallín lo dice en serio o bromeando, pero su criterio está muy extendido entre los simpatizantes de los partidos de la Izquierda. También afirman los patrocinadores más significativos de Actúa (Llamazares, dirigente de izquierda Abierta, corriente de IU, y el exjuez Garzón, del colectivo Convocatoria Cívica), que están ahí para apoyar y complementar al PSOE y a Unidos Podemos porque varios millones de españoles no les votaron y se fueron a la abstención o a otros destinos electorales. Quieren, aseguran desde Actúa, aglutinar familias de izquierdas que no están representados. ¿Y para eso están ahí, para arreglar esas desavenencias menudas? No creo que Actúa, si va sola, sume muchos votos ni se los quite significativamente a los socialistas ni a los podemitas. Nadie con dos dedos de frente comparte la lectura de Baltasar Garzón de captar los dos millones de votos del abstencionismo.

Unidos Podemos (Iglesias y Alberto Garzón) les tachan de “deslealtad, y de trasfuguismo”. Opinamos que sería bastante más útil que Actúa navegara diluida entre Podemos, IU y las distintas confluencias y mareas para ir al encuentro del PSOE renovado de Pésanchez.

Los cuatro o cinco los líderes más importantes de Actúa son ya personajes caducos. Sí, con mucha experiencia política, pero no para capitanear una eficaz alternativa a la Izquierda. Precisamente el voto joven y de mediana edad no creo que lo consigan. Y el voto de los mayores está muy dividido pero más para el PP, Vox y PSOE, claramente. Muchos jubilados de izquierda conocen lo bueno y lo malo de los líderes del nuevo Actúa. Valoramos lo positivo de su iniciativa, pero no se les ve ya como referentes válidos. Y crean más caos entre los votantes de izquierda, ahora que sienten en el cogote el aliento feroz y amenazante de la ultraderecha Vox.

Muchos votantes de la Izquierda afirman que esta película (Actúa, de Llamazares, Garzón, Almeida y otros, ahora) ya la han visto varias veces desde la Transición. Y están vacunados contra este tipo de ensayo de coaliciones.

Aclarémonos. La revolución socialista, o la bolchevique, o el ´entrismo´ trotskista, no van a llegar de la noche a la mañana (a veces llegan y fracasan estrepitosamente). Eso lo deben entender, quieran o no, los militantes del izquierdismo español. Está muy bien la intención y poner la vista, la meta bien alta, en la revolución o en la república, pero ahora, una vez arrojados Rajoy y el PP del Gobierno se deberían dar por satisfechos si consiguen sustentar a Pésanchez en el poder, gobernando con entusiasmo, legislando pequeñas leyes y decretos muy aceptables socialmente.

¿No será mejor gobernar, o tomar el poder de forma algo más estable por persuasión, con connivencia socialista y el apoyo de IU y las diversas confluencias y mareas? No olvidemos que el "asalto a los cielos" de Pablo Iglesias se ha quedado en leve pirueta estratégica generando aún más frustración entre la gente.

Las encuestas –aunque mil veces fallan– dan una bajada continuada, con desprestigio electoral cada mes, en las expectativas de Unidos Podemos. Solo hay que observar el escaso porcentaje de participación real de inscritos para sus primarias.

A muchos dirigentes de la Izquierda habría que exigirles que prometan menos y hagan algo más efectivo y menos decorativo por la causa republicana y por la gente. Sí, la gente, arriba o abajo, derecha o izquierda; esos millones de españoles que no les votaron y son alternativos republicanos, antisistemas, verdes-ecologistas, abstencionistas, comunistas, anticapitalistas, errejonistas transversales y socialistas más radicales, clases sociales trabajadoras desfavorecidas. En definitiva, pueblo y gente que aún espera de ellos una alternativa a las destructivas políticas sociales y económicas del PP y sus apoyos de derechas y ultraderechas. Pueblo y gente que les piden que no se miren tanto el ombligo, el de la Izquierda, que ya sabemos que es maravilloso y muy grande.

Se necesita ya un pacto político contra la anterior gestión del Gobierno del PP para revertir sus políticas socioeconómicas que llevaron a gran parte de la ciudadanía española a un empobrecimiento generalizado. Eso es lo que anhelan la mayoría de españoles -la gente, la clase baja plebeya, la clase media, la intelectual progresista y los trabajadores. Y todo ello antes, incondicionalmente, de revoluciones, repúblicas, o pasar a repartirse carteras o de acomodarse a los intereses del IBEX 35 y al de los anquilosados dirigentes sociatas tan serviles a las puertas giratorias y de aquellos que les intentan seguir el paso acomodándose a otros cargos representativos.

¿No será este el caso de Actúa que casualmente vuelve por Navidad?