Unionistas pretende dar otra campanada ante el Coruxo y acercarse al playoff

Viernes, 21 de diciembre de 2018

Unionistas sigue viviendo su sueño particular y no quiere despertar en la última jornada del año al recibir al Coruxo en Las Pistas (sábado, 16:00 horas). El conjunto charro se ha marcado el deseo de acabar el 2018 lo más cerca posible de los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División, una situación que en el mes de agosto no se preveía ni por asomo. Sin embargo, el bando dirigido por Roberto Aguirre tiene la oportunidad de quedarse a muy poca distancia de los puestos de honor de la tabla.

Para ello, Unionistas tendrá que vencer al Coruxo, un rival directo en la clasificación, dado que los gallegos son octavos con 25 puntos y los de Las Pistas son novenos con la misma puntuación, empatados ambos con el filial del Atlético de Madrid, que ocupa la séptima plaza, pero la diferencia de goles favorece a los del Cerro del Espino y O Vao. Con todo esto, si Unionistas logra alzarse con los tres puntos dará un auténtico golpe sobre la mesa y habrá conseguido un alto porcentaje de los puntos que necesita para sellar la permanencia en el mes de diciembre.

Además, Unionistas viene de batir al San Sebastián de los Reyes por 1-2, aunque su técnico, Roberto Aguirre, avisa de que el partido será “mucho más parecido al del Fabril que al del Sanse”, pero si los blanquinegros consiguen mantener el mismo nivel que en la jornada pasada tendrán mucho ganado para hacerse con la victoria en casa. Gallego es baja para el choque, mientras que Adrián Llano entrará, previsiblemente, en la convocatoria.