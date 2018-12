Santa Marta invertirá 150.000 euros de Planes Provinciales en la renovación de redes de siete calles

Viernes, 21 de diciembre de 2018

En total la superficie que se renueva asciende a 1,274 kilómetros de tuberías ubicadas en zonas críticas de la localidad

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado el plan de renovación de redes que supondrá una inversión de alrededor de 150.000 euros que irán con cargo a una parte de la subvención de Planes Provinciales de Diputación, que aporta casi 112.000 euros y 38.500 euros el Ayuntamiento.

Se trata de una actuación que está orientada a ejecutar la renovación y mejora de parte de la red de distribución de agua potable del casco urbano de Santa Marta. En total la superficie que se renueva asciende a 1,274 kilómetros de tuberías ubicadas en zonas críticas de la localidad. Concretamente la actuación se centra en siete vías que serán la calle Padre Ignacio Ellacuría, Avenida Segovia, Avenida de la Constitución y calle Unicef, calle Fontanica, calle Ciudad de Ávila y calle la Juliana.

Las tuberías de todas estas vías son muy antiguas y se encuentran en malas condiciones, por lo que experimentan numerosas averías. De este modo se van a sustituir por otras de polietileno de 100, en un total de 225 metros y de fundición dúctil de diámetro 100, 125 y 150 en un total de 1200 metros.

El alcalde, David Mingo, indicó que “esta obra está en fase de licitación por lo que esperemos que a principios del próximo año podamos ver el inicio de obras. La red de Santa Marta se ha renovado en muchos kilómetros de red en estos años, casi el 50 por ciento en los últimos ocho años, esperando que con ello no se vuelvan a producir más reventones. Esta renovación demuestra el compromiso con las infraestructuras del municipio, pues aunque no consiga resolver todos los problemas, supone seguir avanzando en algo que arrancábamos de cero porque desde las primeras obras del plan parcial, hace casi 20 años, no ha habido una renovación integral de red, de tal manera que es la primera vez que se actúa en este barrio que no es tan antiguo. En Padre Ignacio Ellacuría, en el centro del municipio, vamos a completar una actuación que es de las que más tránsito soporta era una actuación necesaria porque es una calle principal que corta el acceso a numerosos servicios como el centro de salud, la farmacia, supermercados, de tal manera que había que afrontarlo. En Avenida de la Constitución o calle Unicef hemos querido también actuar para concretar la actuación que se inició. Este es el primero de los dos proyectos en marcha, y hemos aprobado un segundo proyecto por importe de 65.000 euros para renovar otras redes de abastecimiento”.

La concejal de Fomento, Marta Labrador, insistió en la “necesidad de renovar puntos en los que en los últimos años se han producido más incidencias, dando un paso más y poniendo el acento en actuciones como esta que demuestran nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de los vecinos”.