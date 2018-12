Viernes, 21 de diciembre de 2018

Desde el club del Helmántico esperan finalizar el año con un resultado positivo ante el Internacional de Madrid, otro de los equipos recién ascendidos esta temporada

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación antes de último partido del conjunto del Helmántico frente al Internacional de Madrid. Desde el Salamanca UDS esperan finalizar el año con un resultado positivo ante los madrileños, otro de los clubes recién ascendidos esta temporada.

Último partido del año: tenemos la buena noticia de recuperar a Antonis. Hay diecisiete jugadores útiles. Amaro tuvo un pequeño problema pero llegará. Llegamos con ganas de acabar el año de la mejor manera.

Cambio de sistema: no es una cosa que me preocupe. No en todos los partidos se puede jugar bien y al ataque. Hemos intentando mejorarlo. Trabajaremos para ello e incidiremos en otros aspectos. Los partidos se analizan desde el resultado. Sí el otro día hubierámos ganado hoy no tendríamos estos debates. El equipo está dando el nivel que tiene. Nosotros intentaremos ser más incisivos a la hora de generar.

Internacional de Madrid: es un equipo recién ascendido de la zona de Madrid con un campo de césped artificial. Se asemeja a conjuntos como el Adarve o el Navalcarnero, con buenos futbolistas. No nos darán tiempo para pensar. Es un equipo típico de los madrileños.

Mercado de fichajes: hoy nos centramos en el partido. Después veremos que equipo queremos para la segunda vuelta. Hay muchos puestos que no están cubiertos y otros muy poblados. En enero cuantos menos cambios mejor, pero los que hagamos con naturalidad. Yo al club le he dicho que cuanto antes tengamos las soluciones mejor será. Tenemos una ficha libre que queremos cubrir ya.

Presupuesto: lo que yo quiero lo tengo claro. Hay predisposición de realizar esfuerzos. El club lo sabe ya. Hay que dar equilibrio al equipo para que esté cubierto. No es fácil conseguir lo que tu quieres en el mercado invernal.

Alcolea: mañana después del partido hablamos de posiciones y de todo. Ahora mismo tenemos un partido vital en el que queremos sacar los tres puntos. El equipo está muy cerca de ganar fuera. Queremos que sea mañana antes de irnos de vacaciones. Quiero que estemos concentrados.

Afición: no veo a la afición decaída. La afición está con el equipo porque ve que los damos todo. El aficionados al final quiere ver resultados y cuando no se gana se abre el debate. Creo que la afición aún no cosechando buenos resultados está con el equipo a muerte. En la segunda vuelta la gente va a estar muy contenta con el equipo.