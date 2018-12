“El partido ante el Coruxo será más parecido al del Fabril que al del San Sebastián de los Reyes ”

Viernes, 21 de diciembre de 2018

El conjunto salmantino afronta ante el Coruxo su último partido del año y penúltimo de la primera vuelta con el objetivo de seguir sumando puntos y enlazando jornadas sin perder

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció esta mañana en rueda de prensa antes del partido frente al Coruxo. El conjunto salmantino afronta ante los gallegos su último partido del año y penúltimo de la primera vuelta con el objetivo de seguir sumando puntos y enlazando jornadas sin perder.

Una nueva victoria: es lo que buscamos. Sumar los tres puntos que nos permitan seguir en esta línea. Será complicado.

Bajas: Gallego es baja segura. Adrián Llano es probable que entre en la convocatoria.

Cambios: el hecho de no tener bajas y lesionados te permite poder utilizar distintas variantes y buscar más alternativas. Soy partidario de que pueda haber en el partido algún tipo de variante.

Coruxo y Unionistas se parecen: responden en todo sin descuidar ningún aspecto. Podemos tener alguna similitud. Puede llegar el partido y no salir nada ahí. Es el reflejo que tengo de los contenidos de los dos equipos.

Partido esperado ante el Coruxo: espero un partido igual de complicado que todos, más difícil que el último y más parecido al del Deportivo Fabril. Espero que sea difícil de jugar. Me parece un rival muy difícil no solo de ganar, sino de competir. Creo que es un equipo ordenado, disciplinado, con muy buen juego de ataque, buenos futbolistas y que lo están demostrando. Solo han encajado once goles. Su ataque exige y somete mucho a los rivales. Todo indica que nos lo va a poner difícil.

Valoración 2018: a nivel personal estoy muy contento con el equipo y con todos los jugadores. Ellos transmiten desde el primer día lo que hacen desde el punto de vista colectiva, lo que se ha conseguido a través de esa aportación brillante, porque al final somos un buen conjunto colectivo. Estoy contento porque nos acompañan los resultados además. Hemos desmotrado madurez para salir de momentos complicados y, por lo tanto, la nota es muy alta para todos los jugadores.

Predicción antes del inicio: ver el futuro es muy complicado. Aún trabajando bien, ni siquiera eso te garantiza el éxito. Sueñas con estar bien. Lo que encontré desde el primer momento fue un día a día muy bueno de los jugadores, de la gente que tengo a mi alrededor, etc. Todo eso me hacía pensar que el camino podía ser bueno, aunque sin predecir lo que iba a pasar. No tenemos nada hecho, ni puntos suficientes para mantener la categoría. La seguridad me la da el día a día y las sensaciones.