Argusino resurge por Navidad con un nutrido programa de Actividades

Viernes, 21 de diciembre de 2018

Argusino se quedó sin Navidad. Hace ya 51 años que las luces del pueblo no brillan en tan emotivas fechas. Tímidamente, un árbol –vestido con guirnaldas y postales de felicitación–recordó el pasado 2017 el lugar en el que tiempo atrás, los buenos deseos, los cánticos y las reuniones familiares se anteponían a los regalos.

Argusino ya no luce por Navidad. No canta en la misa del Gallo ni recibe a sus quintos en el tradicional baile. Ello no impide sin embargo que su espíritu siga presente en el seno de sus antiguos vecinos y descendientes que aún hoy luchan incansables por mantener viva la memoria del pueblo. Sea en Argusino o en sus localidades anejas.

Con este objetivo, la Asociación Cultural Argusino Vive propone una lista de actividades ambientadas en esta época que se presenta como una nueva oportunidad de hermanamiento así como para recuperar los valores que comienzan a perderse y que, especialmente el mundo rural, sigue representando.

Las actividades se desarrollarán durante los dos próximos fines de semana en la vecina localidad de Villar del Buey, que hoy en día engloba a gran parte del desaparecido término de Argusino bajo las premisas de colaboración y solidaridad.

Así, este sábado, 22 de diciembre, se celebrará el primer acto en la plaza del pueblo. Bajo el título de ‘Argusino cerca de Belén’, el dinamizador cultural Manuel Martín retoma una de las actividades más llamativas del pasado verano, en el que la decoración de casitas de madera dio lugar a la intervención ‘Habitando el agua’. En ella, las casas amparadas en bases y placas, parecían flotar sobre las aguas del embalse. Con luces en el interior y gracias al poder de la música, las casas previamente decoradas y pintadas emulaban la vida de un hipotético pueblo que se impone a su desaparición. Ahora, cuatro meses después, esas casas retoman vida bajo las luces de la Navidad, con una nueva decoración y propuesta estética, pero bajo la misma línea argumental. Los curiosos podrán disfrutar del resultado de esta propuesta durante estas fechas festivas. Este taller se celebrará a partir de las 11.00 horas y estará abierto a todo aquel que desee participar.

El domingo, 23 a las 18.00 horas, será el turno del primero de los conciertos solidarios en la iglesia de Santa Marina de Villar del Buey, en este caso de la mano del grupo de folk fusión ‘Entavía’. Los salmantinos son especialmente reconocidos en nuestra provincia gracias a su homenaje a las víctimas de Ribadelago el 9 de enero de 1959, inspiración que toman de los versos de Miguel de Unamuno.

El siguiente domingo, 30 de diciembre, también a las 18.00 horas será el turno de una velada navideña con el grupo ‘Acordes’. Este grupo ya estuvo presente en el acto homenaje de agosto de 2017 con motivo del 50 aniversario de la desaparición del pueblo de Argusino.

La entrada en ambos casos será gratuita hasta completar aforo y los donativos voluntarios irán a favor de Cáritas Sayago. “Desde la asociación queremos agradecer la colaboración de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Villar del Buey, así como de las empresas colaboradoras (Matrilam y Passer Mecánica) por seguir confiando en nuestra labor y ayudarnos a hacer posibles estas iniciativas”.