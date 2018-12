Fiebre por la Lotería: personas de Bilbao y Guadalajara se desplazan a la comarca a por el 27518

Jueves, 20 de diciembre de 2018

El 84499, el 76520, el 66046, y sobre todo números ‘bajos’, como el 00781, el 00179, o el 08004, son algunos de los últimos décimos que se pueden encontrar en las administraciones de lotería de Ciudad Rodrigo a escasas horas de la gran cita anual con la fortuna: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se confía en que este año deje ‘algo’ en la comarca mirobrigense después de que el año pasado fuese incluso más esquivo de lo habitual -sólo un décimo de un 5º premio-.

Pese a ese infortunio del año pasado, las ventas han vuelto a ir bastante bien en Ciudad Rodrigo. Según apuntan a Ciudad Rodrigo Al Día desde las dos administraciones, la Nº1 situada en la calle Cardenal Pacheco y la Nº2 en la calle Cardenal Tavera, la venta ha sido similar a 2017, cuando sí se registró un repunte respecto a 2016. En todo caso, estos últimos días y horas son en los que más ventas se realizan.

Una de las últimas personas que comprará un décimo en Ciudad Rodrigo, en la tarde del viernes, llegará nada más y nada menos que desde Guadalajara. Resulta que una persona de ese lugar se puso en contacto con la Administración Nº2 en busca del 27518 que ellos tenían consignado. En principio no quedaba, pero ha sido devuelto un décimo en el último momento, y esa persona ha pedido a la Administración que se lo guarden para acudir a recogerlo este viernes en persona (al haber sido a última hora ya no se lo han podido enviar desde Miróbriga).

Lo insólito es que esa no es la única persona que ha acudido a la comarca en busca de ese mismo número: también lo ha hecho un matrimonio de Bilbao. En este caso, querían ese número por ser la fecha de nacimiento de su nieto (27 de mayo de 2018). Cuando se pusieron en contacto con la Administración Nº2, no les quedaba ningún décimo, pero se enteraron de que sí había en un bar de Martiago, por lo que avisaron de su intención de viajar en su busca.

Ese 27518 ha triunfado al acabar en 18, el año que estamos a punto de dejar atrás. Como apunta Marisa, de la Administración Número 1, todos los números con esa terminación han volado: salvo devoluciones de última hora, “ya no hay, ni por el terminal”. En su caso, destaca que como todos los años se han vendido muy bien los terminados en 13 y 15, y este año, de forma novedosa, los acabados en 1, “lo que no es habitual porque no suele gustar”.

A diferencia del año pasado, cuando esta Administración tuvo que volver a pedir Lotería porque se le agotó, este año no ha sido necesario, debido a que en el envío inicial se tuvieron en cuenta las ventas totales que hubo en 2017. Entre los números más demandados en este establecimiento ha estado el 27305, uno de los abonados de toda la vida, “que ha sido la joya de la corona; se terminó hace bastantes meses”.

Mientras, en la Administración Número 2, los hermanos Martín Mesa, Ana, Idoia y Francisco, señalan que un año más se ha vendido muy bien el 28112, que sigue triunfando ya que fue la fecha (28/1/12) en que se celebró el examen para Médico Interno Residente hace casi 7 años. Según resaltan, todos los números abonados a esta Administración “se han agotado”.

El deseo de las dos administraciones mirobrigenses es que este sábado los medios de comunicación tengamos que volver a ellas para narrar que han dado algún premio importante del Sorteo. En la Administración Nº2 no sólo es un deseo: están convencidos de que eso va a ocurrir.